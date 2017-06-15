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235 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 13:18
Півзахисник Динамо залишиться в Олександрії
Півзахисник Динамо Андрій Цуріков, який виступав в оренді за Олександрію, залишиться в клубі з Кіровоградської області.
Про це повідомляє Sport Arena.
Втім, про подробиці контракту нічого не повідомляється.
У минулому сезоні УПЛ Цуріков провів 25 матчів у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Динамо розірвало контракт з 24-річним хавбеком.
Раніше повідомялося, що голкіпер Сталі Паньків перейде в Олександрію.
Також стало відомо, що клуб веде переговори з Андрієм Богдановим.
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