Півзахисник Динамо залишиться в Олександрії

Півзахисник Динамо Андрій Цуріков, який виступав в оренді за Олександрію, залишиться в клубі з Кіровоградської області.

Про це повідомляє Sport Arena.

Втім, про подробиці контракту нічого не повідомляється.

У минулому сезоні УПЛ Цуріков провів 25 матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Динамо розірвало контракт з 24-річним хавбеком.

Раніше повідомялося, що голкіпер Сталі Паньків перейде в Олександрію.

Також стало відомо, що клуб веде переговори з Андрієм Богдановим.