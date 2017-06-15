Бразильський півзахисник Фред зможе допомогти Шахтарю у новому сезоні

Бразильський футболіст Фред повернувся в розташування донецького Шахтаря і почне з командою підготовку до нового сезону.

Дискваліфікація півзахисника за допінг майже підійшла до кінця, гравець може бути задіяний у матчах вже в кінці липня поточного року.

Нагадаємо, під час виступу за збірну Бразилії на Кубку Америки-2015 допінг-пробах хавбека Шахтаря знайшли заборонений гідрохлоротіазід.

У березні 2017-го гравцю продовжили дискваліфікацію.

Як відомо, 15-го червня Шахтар вийшов з відпустки і почав підготовку до наступного сезону.