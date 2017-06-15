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180 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 13:39
Бразильський півзахисник Фред зможе допомогти Шахтарю у новому сезоні
Бразильський футболіст Фред повернувся в розташування донецького Шахтаря і почне з командою підготовку до нового сезону.
Дискваліфікація півзахисника за допінг майже підійшла до кінця, гравець може бути задіяний у матчах вже в кінці липня поточного року.
Нагадаємо, під час виступу за збірну Бразилії на Кубку Америки-2015 допінг-пробах хавбека Шахтаря знайшли заборонений гідрохлоротіазід.
У березні 2017-го гравцю продовжили дискваліфікацію.
Як відомо, 15-го червня Шахтар вийшов з відпустки і почав підготовку до наступного сезону.
|Світлина ФК Шахтар
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09.06.2017
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