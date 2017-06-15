Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Галатасарай планує орендувати Зінченка
Олександрія знову спробує орендувати форварда Динамо
Десна заявила про готовність до незалежного аудиту
Кубок Конфедерацій-2017: ФІФА запланувала три інновації у правилах футболу
Бразильський півзахисник Фред зможе допомогти Шахтарю у новому сезоні
Півзахисник Динамо залишиться в Олександрії
Новини
14:50
Футбол. Олександрія знову спробує орендувати форварда Динамо
14:18
Футбол. Десна заявила про готовність до незалежного аудиту
14:03
Футбол. Кубок Конфедерацій-2017: ФІФА запланувала три інновації у правилах футболу
13:53
Інше. Потап напише гімн для кропивницького футбольного клубу Зірка
13:39
Футбол. Бразильський півзахисник Фред зможе допомогти Шахтарю у новому сезоні
Усі новини
237 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
15.06.2017  14:03

Кубок Конфедерацій-2017: ФІФА запланувала три інновації у правилах футболу

ФІФА запланувала три інновації у правилах футболу.

Технічний директор ФІФА Марко ван Бастен розповів про нововведення у правилах футболу, які тестуватимуться на Кубку Конфедерацій-2017. 

"Ми попросили суддів суворіше ставитися до моментів, коли арбітрів оточує група гравців. Ми хочемо знищити це у футболі.  Ще одна важлива тема – збільшення ігрового часу. Ми хочемо більш точний розрахунок доданого часу через серйозні затримки – травми, заміни", - зазначив він.

"Найчастіше зараз це одна хвилина в кінці першого тайму і три – в кінці другого. Однак сума втраченого часу насправді набагато більша. Навіть святкування гола забирає багато часу. Перед тим як випустити м'яч з рук воротар часто утримує його довго. Це робиться за рахунок ігрового часу. Ми хочемо це подолати, щоб гра була більш динамічною. Ми попросили суддів нагадати, що досі є правило тримати м'яч не більше 6-ти секунд", - додав ван Бастен.

Він також повідомив, що ФІФА планує тестувати систему відеодопомоги і заміну 4-го гравця в додатковий час.

"Ми плануємо тестувати систему відеодопомоги (VAR) і заміну 4-го гравця в додатковий час. Мета – використання системи VAR на чемпіонаті світу в Росії", – розповів ван Бастен, слова якого наводить Sports.ru.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.06.2017

Чому Ярмоленко - нетиповий футболіст, а Циганков стане новим Бейлом. Світові ЗМІ - про кращих гравців УПЛ
Як показують публікації Західних видань, інтерес до виконавців з вищого дивізіону нашого футболу є значний.
Календар першого етапу чемпіонату УПЛ сезону-2017/18. Шахтар і Динамо зіграють між собою у липні та жовтні
В'ячеслав Заховайло: Для українців європейський ринок практично закритий
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter