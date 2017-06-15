Кубок Конфедерацій-2017: ФІФА запланувала три інновації у правилах футболу

ФІФА запланувала три інновації у правилах футболу.

Технічний директор ФІФА Марко ван Бастен розповів про нововведення у правилах футболу, які тестуватимуться на Кубку Конфедерацій-2017.

"Ми попросили суддів суворіше ставитися до моментів, коли арбітрів оточує група гравців. Ми хочемо знищити це у футболі. Ще одна важлива тема – збільшення ігрового часу. Ми хочемо більш точний розрахунок доданого часу через серйозні затримки – травми, заміни", - зазначив він.

"Найчастіше зараз це одна хвилина в кінці першого тайму і три – в кінці другого. Однак сума втраченого часу насправді набагато більша. Навіть святкування гола забирає багато часу. Перед тим як випустити м'яч з рук воротар часто утримує його довго. Це робиться за рахунок ігрового часу. Ми хочемо це подолати, щоб гра була більш динамічною. Ми попросили суддів нагадати, що досі є правило тримати м'яч не більше 6-ти секунд", - додав ван Бастен.

Він також повідомив, що ФІФА планує тестувати систему відеодопомоги і заміну 4-го гравця в додатковий час.

"Ми плануємо тестувати систему відеодопомоги (VAR) і заміну 4-го гравця в додатковий час. Мета – використання системи VAR на чемпіонаті світу в Росії", – розповів ван Бастен, слова якого наводить Sports.ru.