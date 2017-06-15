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15.06.2017  14:18

Десна заявила про готовність до незалежного аудиту

ФК Десна готовий до проведення аудиту по фінансовій та господарській діяльності за 2017 рік.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті клубу.

"Футбольний клуб Десна офіційно заявляє, що готовий до проведення аудиту по фінансовій та господарській діяльності за 2017 рік. Але наголошуємо, що таку саму перевірку має пройти і ФК Верес і, що є важливим чинником, в стислий термін, адже до старту нового сезону залишилося зовсім мало часу.

Крім того, в повідомленні Федерації також вказано, що клуб не опублікував фінансову звітність за 2016-й рік. Адже саме даний фактор атестаційний комітет називає ключовим у прийнятті рішення щодо атестації на наступний сезон.

Вкотре офіційно заявляємо, що даний факт є маніпулятивним, адже фінансова та господарська звітність за 2017 рік відповідає всім критеріям комітету, в 2016 році були проблеми, але клуб отримав право на участь в змаганнях під егідою ПФЛ та ФФУ. Чому чиновники не звертають увагу на той факт, що зараз клуб повністю готовий до участі в УПЛ?

Зважаючи на офіційну заяву Федерації футболу України, футбольний клуб підтверджує готовність пройти незалежний аудит по фінансовій і господарській діяльності за 2017 рік в найближчий термін", - йдеться у повідомленні.

Раніше Десна надала документи, які вона використовувала при проходженні атестації Прем'єр-ліги.
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