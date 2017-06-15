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599 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 20:07
Екс-гравець Динамо погодив новий контракт з Дженоа
Півзахисник Дженоа Мігель Велозу, який рік тому виступав за київське Динамо, узгодив умови нового контракту з італійським клубом.
Про це повідомляє A Bola.
Португалець продовжить угоду з генуезцями ще на один сезон. Нагадаємо, що Велозу перейшов з Динамо в Дженоа минулого літа.
У минулому сезоні португалець зіграв за Дженоа в 25 матчах у всіх турнірах, забив один гол і віддав шість результативних передач, пише ua-football.com.
Раніше була інформація, що Велозу може перейти у Саутгемптон.
|Мігель Велозу
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