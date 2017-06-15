Екс-гравець Динамо погодив новий контракт з Дженоа

Півзахисник Дженоа Мігель Велозу, який рік тому виступав за київське Динамо, узгодив умови нового контракту з італійським клубом.

Про це повідомляє A Bola.

Португалець продовжить угоду з генуезцями ще на один сезон. Нагадаємо, що Велозу перейшов з Динамо в Дженоа минулого літа.

У минулому сезоні португалець зіграв за Дженоа в 25 матчах у всіх турнірах, забив один гол і віддав шість результативних передач, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що Велозу може перейти у Саутгемптон.