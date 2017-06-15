Палкін: Шахтар поїде грати до Маріуполя - як і до будь-якого іншого міста

Шахтар поїде грати до Маріуполя - як і до будь-якого іншого міста.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Шахтар поїде грати до Маріуполя - так само, як і до Львова, Одеси, Полтави, Запоріжжя або будь-якого іншого міста, що приймає матчі", - сказав він.

"Якщо говорити про позицію Динамо і Карпат, то Маріуполь - це українське місто. Незрозуміло, чому до проведення матчів в цьому місті таке ставлення", - цитує Палкіна Трибуна.

Нагадаємо, від проведення матчів в Маріуполі відмовилися Динамо і Карпати.