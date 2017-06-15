Останнє в розділі
197 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 20:29
Палкін: Шахтар поїде грати до Маріуполя - як і до будь-якого іншого міста
Шахтар поїде грати до Маріуполя - як і до будь-якого іншого міста.
Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.
"Шахтар поїде грати до Маріуполя - так само, як і до Львова, Одеси, Полтави, Запоріжжя або будь-якого іншого міста, що приймає матчі", - сказав він.
"Якщо говорити про позицію Динамо і Карпат, то Маріуполь - це українське місто. Незрозуміло, чому до проведення матчів в цьому місті таке ставлення", - цитує Палкіна Трибуна.
Нагадаємо, від проведення матчів в Маріуполі відмовилися Динамо і Карпати.
— 0
Читай також
|
09.06.2017
Чому Ярмоленко - нетиповий футболіст, а Циганков стане новим Бейлом. Світові ЗМІ - про кращих гравців УПЛ
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua