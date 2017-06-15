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15.06.2017  21:12

Кравченко, Польовий і Чеберячко гратимуть за СК Дніпро-1

Півзахисник Сергій Кравченко, захисники Володимир Польовий та Євген Чеберячко будутьграти за СК Дніпро-1.

Кілька футболістів, які виступали в минулому сезоні в прем'єр-лізі, можуть підписати контракти з СК Дніпро-1 і відправиться в оренду в Зорю.

Ігор Когут і Максим Лопирьонок також, швидше за все, поповнять новий клуб.

Андрій Лунін, Артем Довбік і Олександр Сваток можуть покинути клуб. Сваток і Довбик зацікавили клуби з Європи.

Крім того, в новій команді будуть воротарі Олексій Баштаненко, Данило Кучер і Віктор Бабичин.

Також Михайленко запросив Владислава Войцеховського і Дмитра Кропив`яного, які раніше виступали в клубах першої та другої ліги, пише fcdnipro.com.

Раніше була інформація, що рішення про старт СК Дніпро-1 у другій лізі перенесено на 19 червня.
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