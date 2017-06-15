Кравченко, Польовий і Чеберячко гратимуть за СК Дніпро-1
Півзахисник Сергій Кравченко, захисники Володимир Польовий та Євген Чеберячко будутьграти за СК Дніпро-1.
Кілька футболістів, які виступали в минулому сезоні в прем'єр-лізі, можуть підписати контракти з СК Дніпро-1 і відправиться в оренду в Зорю.
Ігор Когут і Максим Лопирьонок також, швидше за все, поповнять новий клуб.
Андрій Лунін, Артем Довбік і Олександр Сваток можуть покинути клуб. Сваток і Довбик зацікавили клуби з Європи.
Крім того, в новій команді будуть воротарі Олексій Баштаненко, Данило Кучер і Віктор Бабичин.
Також Михайленко запросив Владислава Войцеховського і Дмитра Кропив`яного, які раніше виступали в клубах першої та другої ліги, пише fcdnipro.com.
Раніше була інформація, що рішення про старт СК Дніпро-1 у другій лізі перенесено на 19 червня.
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09.06.2017
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