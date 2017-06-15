Мисак та Філімонов можуть покинути Карпати

Львівські Карпати вийшли з відпустки, перша частина футболістів вже пройшла медогляд.

Поки що з командою проходять медогляд воротар Роман Мисак та півзахисник Артем Філімонов. У Мисака закінчується контракт, Філімонов виставлений на трансфер, але пропозицій по цих футболістах поки що немає.

Очікується, що 16 червня в Карпатах призначать нового головного тренера, який перегляне всіх футболістів і вже тоді сам вирішить - з ким варто прощатися, а кому дати другий шанс, пише matchday.ua.

Раніше повідомлялося, що Пастор і Медаль допомагатимуть Наварро в Карпатах.