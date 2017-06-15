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52 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 22:13
Сент-Етьєн отримав нового головного тренера
Іспанський фахівець Оскар Гарсія очолив Сент-Етьєн.
Французький клуб підписав контракт з 44-річним наставником терміном на два роки.
[OFFICIEL] @oscargarciaj, nouvel entraîneur des Verts ! 🇪🇸 💚 #CoachOscarGarcia #Bienvenido— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 15 червня 2017 р.
➡️ https://t.co/e3kse1T6un pic.twitter.com/PzVOpl71jX
Гарсія змінив біля керма команди Крістофа Галтьє, який покинув Сент-Етьєн в кінці минулого сезону.
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09.06.2017
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