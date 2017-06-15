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45 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.06.2017 22:20
Чорноморець вийшов з відпустки
15 червня Чорноморець розпочав підготовку до нового сезону.
З 21 червня до 9 липня команда проведе шість контрольних матчів, пише сайт клубу.
Серед суперників - молдавський Шериф, Жемчужина, Балкани, Реал Фарма, Маріуполь та Миколаїв.
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