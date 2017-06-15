ПСЖ відмовився від трансферу Обамеянга

Нападник дортмундської Боруссії П'єр-Емерік Обамеянг не перейде в ПСЖ.

27-річний габонец погодив 4-річний контракт із зарплатою 14 мільйонів євро в рік, коли пост спортивного директора парижани займав Патрік Клюйверт.

Після приходу в ПСЖ Антеру Енріке угода зірвалася. Новий спортивний директор клубу не хоче переплачувати за Обамеянга. Він вважає, що форвард не коштує 70 мільйонів євро, які вимагає за нього Боруссію.

ПСЖ як і раніше налаштований підписати топ-форварда цього літа і продовжує цікавитися Алексісом Санчесом з Арсеналу, пише tribuna.com.