Італієць Баранка каже, що в УПЛ не грають договорняків

В Україні немає проблем з договірними матчами в Прем`єр-лізі.

Про це заявив голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка.

"Зараз ми збираємося впровадити ряд модифікацій на наступний сезон. Коли ми почали роботу два місяці тому, то ми усвідомили, що УПЛ - це досить чистий чемпіонат.

Впродовж сезону невеликі моменти були, але після запуску роботи оновленого комітету ніяких дивних рухів ставок в УПЛ не було. Ми продовжимо спостереження за елітним дивізіоном, але поки немає необхідності вживати якісь заходи до нього.

Але ми точно маємо великі проблеми в першій і другій лігах, а також в чемпіонатах U - 21 і U - 19. Ми вирішили агресивно діяти у напрямі подолання цієї проблеми.

З наступного сезону знову створені мною відділи будуть з першого дня мониторить ситуації по усіх футбольних чемпіонатах України", - цитує Баранку Рейтинг букмекерів.

Раніше президент Олімпіка Володимир Гельзін заявив, що Баранка жантажував його гравців.