УЄФА дозволить командам з Косово грати в єврокубках

Команди з Косово в сезоні - 2017/18 уперше візьмуть участь в клубних турнірах УЄФА.

Про це повідомив директор департаменту національних асоціацій УЄФА Зоран Лакович.

Рішення про включення Федерації футболу Косово до складу УЄФА було прийняте на конгресі організації в травні минулого року. Проте чемпіон країни, клуб Феронікелі і володар національного Кубку Пріштіна не були допущені до участі в єврокубках в сезоні - 2016/17, оскільки клуби не повністю відповідали критеріям ліцензування УЄФА, пише ТАСС.

"УЄФА допустить косовські клуби до участі в єврокубках в наступному сезоні", - сказав Лакович.

У понеділок в Ньоні пройде жеребкування двох перших відбіркових раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У Лізі чемпіонів Косово представить "Трепча'89", а в Лізі Європи - Приштіна.

Нагадаємо, що Україна на дипломатичному рівні не визнала незалежність Косово.

Зазначимо, що домашній матч відбору до ЧС-2018 Україна - Косово був зіграний на нейтральному полі в Кракові.