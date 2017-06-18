Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Кубок конфедерацій. Португалія зіграла внічию з Мексикою
Ліверпуль включився в боротьбу за Обамеянга
Суркіс: Як в Нацбанку будуть дивитися в очі уболівальникам Динамо, якщо станеться те, що і з Дніпром?
Український півзахисник сподівається закріпитися в Уралі
Паньків приєднався до Олександрії
Каленчук перейде в Олександрію
Новини
20:44
Футбол. Кубок конфедерацій. Португалія зіграла внічию з Мексикою
20:22
Стрибки у воду. ЧЄ-2017. Україна посіла друге місце в медальному заліку, але втримала першу сходинку в командному
19:49
Волейбол. Євроліга. Україна закінчила перший тур перемогою над Грузією
19:34
Футбол. Ліверпуль включився в боротьбу за Обамеянга
19:01
Теніс. Костюк програла свій перший матч на турнірах WTA
Усі новини
612 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
18.06.2017  14:51

УЄФА дозволить командам з Косово грати в єврокубках

Команди з Косово в сезоні - 2017/18 уперше візьмуть участь в клубних турнірах УЄФА.

Про це повідомив директор департаменту національних асоціацій УЄФА Зоран Лакович.

Рішення про включення Федерації футболу Косово до складу УЄФА було прийняте на конгресі організації в травні минулого року. Проте чемпіон країни, клуб Феронікелі і володар національного Кубку Пріштіна не були допущені до участі в єврокубках в сезоні - 2016/17, оскільки клуби не повністю відповідали критеріям ліцензування УЄФА, пише ТАСС.

"УЄФА допустить косовські клуби до участі в єврокубках в наступному сезоні", - сказав Лакович.

У понеділок в Ньоні пройде жеребкування двох перших відбіркових раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У Лізі чемпіонів Косово представить "Трепча'89", а в Лізі Європи - Приштіна.

Нагадаємо, що Україна на дипломатичному рівні не визнала незалежність Косово.

Зазначимо, що домашній матч відбору до ЧС-2018 Україна - Косово був зіграний на нейтральному полі в Кракові.
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.06.2017

Чому Ярмоленко - нетиповий футболіст, а Циганков стане новим Бейлом. Світові ЗМІ - про кращих гравців УПЛ
Як показують публікації Західних видань, інтерес до виконавців з вищого дивізіону нашого футболу є значний.
Календар першого етапу чемпіонату УПЛ сезону-2017/18. Шахтар і Динамо зіграють між собою у липні та жовтні
В'ячеслав Заховайло: Для українців європейський ринок практично закритий
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter