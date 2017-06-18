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18.06.2017  15:20

В УЄФА натякнули, що будуть розвивати футбол в Криму без прив`язки до Росії

Спеціальний комітет УЄФА зробить візит в Крим на початку вересня 2017 року.

Про це заявив агентству "Р-спорт" директор департаменту національних асоціацій УЄФА Зоран Лакович.

"Коли ми говоримо про Крим, ми ведемо мову і про Херсон. УЄФА - це не політична організація, ми не можемо вирішувати політичні проблеми.

Крим - це не єдиний регіон в Європі, який є політичною проблемою. Майже в кожній країні є політичні негаразди.

Наша позиція: не втручатися в політичні справи і спробувати розвивати сам футбол. Усі наші візити і проекти будуть пов'язані з тим, щоб розвивати футбол в Херсоні, Україні і Криму. Я знаю, що спеціальний комітет відвідає Херсон і Крим на початку вересня", - цитує чиновника Р-спорт.
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