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711 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]18.06.2017 15:20
В УЄФА натякнули, що будуть розвивати футбол в Криму без прив`язки до Росії
Спеціальний комітет УЄФА зробить візит в Крим на початку вересня 2017 року.
Про це заявив агентству "Р-спорт" директор департаменту національних асоціацій УЄФА Зоран Лакович.
"Коли ми говоримо про Крим, ми ведемо мову і про Херсон. УЄФА - це не політична організація, ми не можемо вирішувати політичні проблеми.
Крим - це не єдиний регіон в Європі, який є політичною проблемою. Майже в кожній країні є політичні негаразди.
Наша позиція: не втручатися в політичні справи і спробувати розвивати сам футбол. Усі наші візити і проекти будуть пов'язані з тим, щоб розвивати футбол в Херсоні, Україні і Криму. Я знаю, що спеціальний комітет відвідає Херсон і Крим на початку вересня", - цитує чиновника Р-спорт.
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09.06.2017
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