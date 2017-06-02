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1917 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
02.06.2017  10:18

Шевченко: Ребров показав накращий результат після Лобановського

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко впевнений, що роботу Сергія Реброва в Динамо можна оцінити лише позитивно.

Про це він сказав в коментарі на FootballHub.

"Для мене Ребров залишив світлу пляму, як тренер. Він досяг як тренер найкращого результату, після Валерія Васильовича (Лобановського примю Чемпіона).

Він виграв два чемпіонати, вивів команду в Лігу чемпіонів - це тільки позитив", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, що Ребров подав у відставку 31 серпня.

Андрій Шевченко
Коментарі
 — 2
Toshno Newapkokrad _ 02.06.2017 13:15
блін а у футболі він набагато краще розбирається ніж у палітиці
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Monitor_Lizard _ 02.06.2017 10:42
можна тільки погодитись із Шевченком
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