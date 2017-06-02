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1917 переглядів Версія для друку Коментарі [ 2 ]02.06.2017 10:18
Шевченко: Ребров показав накращий результат після Лобановського
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко впевнений, що роботу Сергія Реброва в Динамо можна оцінити лише позитивно.
Про це він сказав в коментарі на FootballHub.
"Для мене Ребров залишив світлу пляму, як тренер. Він досяг як тренер найкращого результату, після Валерія Васильовича (Лобановського примю Чемпіона).
Він виграв два чемпіонати, вивів команду в Лігу чемпіонів - це тільки позитив", - заявив Шевченко.
Нагадаємо, що Ребров подав у відставку 31 серпня.
|Андрій Шевченко
— 2
Toshno Newapkokrad _ 02.06.2017 13:15
блін а у футболі він набагато краще розбирається ніж у палітиці
_ 02.06.2017 10:42
можна тільки погодитись із Шевченком
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01.06.2017
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