Суркіс: Сподіваюся, через кілька годин я підпишу контракт з Хацкевичем

Олександр Хацкевич очолить київське Динамо.

Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс.

"Те, що говорять про Хацкевича, напевно, правда. Але щоб це підтвердити, потрібно поставити підпис під контрактом. Думаю, ви всі дізнаєтеся вже сьогодні, після того, як у мене відбудеться остання розмова з тренером", - сказав він.

"Ми говоримо тільки про головного тренера, ні про кого з тих, хто увійде в штаб, поки не йдеться. Сподіваюся, через кілька годин я підпишу контракт з Хацкевичем. Мені імпонує його підхід до роботи", - сказав Суркіс в ефірі FootballHub.

Раніше була інформація, що Хацкевич потрапив у сферу інтересів Ростова.

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