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1897 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
02.06.2017  14:02

Суркіс: Сподіваюся, через кілька годин я підпишу контракт з Хацкевичем

Олександр Хацкевич очолить київське Динамо.

Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс.

"Те, що говорять про Хацкевича, напевно, правда. Але щоб це підтвердити, потрібно поставити підпис під контрактом. Думаю, ви всі дізнаєтеся вже сьогодні, після того, як у мене відбудеться остання розмова з тренером", - сказав він.

"Ми говоримо тільки про головного тренера, ні про кого з тих, хто увійде в штаб, поки не йдеться. Сподіваюся, через кілька годин я підпишу контракт з Хацкевичем. Мені імпонує його підхід до роботи", - сказав Суркіс в ефірі FootballHub.

Раніше була інформація, що Хацкевич потрапив у сферу інтересів Ростова.

Також повідомлялося, що якщо Хацкевич очолить Динамо, допомагати йому будуть Шацьких та Лужний

Олександр Хацкевич
Коментарі
 — 1
vlad _ 02.06.2017 14:54
Знаю Хацкевича, як футболіста, але не знаю його, як тренера однієї з найкращих в недалекому минулому УКРАЇНСЬКИХ команд.... В мене є сумніви щодо його тренерських здібностей. Якщо Суркіс на перше місце при виборі тренера ставить знання російської мови, то хай щастить йому на цьому поприщі...
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