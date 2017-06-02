Київське Динамо оголосило про призначення Хацкевича головним тренером

Новим головним тренером ФК Динамо Київ призначено Олександра Миколайовича Хацкевича.

Контракт із білоруським спеціалістом розрахований на два роки, повідомляє прес-служба Динамо.

До тренерського штабу Олександра Миколайовича ввійшли Максим Шацьких, Олег Лужний та тренер воротарів Михайло Михайлов.

Олександр Хацкевич народився 19 жовтня 1973 року у Мінську.

Футбольну кар’єру розпочинав у мінському Динамо, звідки у 1996 році перейшов до київського Динамо.

За "біло-синіх" грав до 2004 року, здобувши разом із Динамо багато трофеїв: сім разів ставав чемпіоном України та чотири рази - володарем Кубка України.

Потім недовгий час виступав за китайський Тяньцзинь Теда та латвійську Венту.

Завершував кар’єру в рідному мінському Динамо.

Тренерську кар’єру розпочав у 2007 році у якості граючого тренера Динамо (Мінськ).

Далі очолював юнацьку збірну Білорусі U-18 та ФК Вітебськ.

З 1 лютого 2010 по квітень 2011 року працював асистентом головного тренера національної збірної України.

У грудні 2010 року очолив молодіжну команду київського Динамо, влітку 2013 року - Динамо-2.

4 грудня 2014 року був призначений головним тренером національної збірної Білорусі, яку очолював до 6 грудня 2016 року.