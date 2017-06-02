Київське Динамо оголосило про призначення Хацкевича головним тренером
Новим головним тренером ФК Динамо Київ призначено Олександра Миколайовича Хацкевича.
Контракт із білоруським спеціалістом розрахований на два роки, повідомляє прес-служба Динамо.
До тренерського штабу Олександра Миколайовича ввійшли Максим Шацьких, Олег Лужний та тренер воротарів Михайло Михайлов.
Олександр Хацкевич народився 19 жовтня 1973 року у Мінську.
Футбольну кар’єру розпочинав у мінському Динамо, звідки у 1996 році перейшов до київського Динамо.
За "біло-синіх" грав до 2004 року, здобувши разом із Динамо багато трофеїв: сім разів ставав чемпіоном України та чотири рази - володарем Кубка України.
Потім недовгий час виступав за китайський Тяньцзинь Теда та латвійську Венту.
Завершував кар’єру в рідному мінському Динамо.
Тренерську кар’єру розпочав у 2007 році у якості граючого тренера Динамо (Мінськ).
Далі очолював юнацьку збірну Білорусі U-18 та ФК Вітебськ.
З 1 лютого 2010 по квітень 2011 року працював асистентом головного тренера національної збірної України.
У грудні 2010 року очолив молодіжну команду київського Динамо, влітку 2013 року - Динамо-2.
4 грудня 2014 року був призначений головним тренером національної збірної Білорусі, яку очолював до 6 грудня 2016 року.
🤝 Олександр #ХАЦКЕВИЧ - головний тренер ФК «Динамо» Київ! https://t.co/yD1nSIHhPC pic.twitter.com/wJWpPFCAA5— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 2 червня 2017 р.
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01.06.2017
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