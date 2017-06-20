Базу та стадіон Дніпра продадуть на аукціоні через борги Коломойського

Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) розпродаватиме на аукціоні активи, які знаходяться на балансі націоналізованого банку.

Про це повідомив генеральний директор СЕТАМ Віктор Вишньов.

У відповідності до нової стратегії, СЕТАМ зосередиться на співпраці із банками щодо реалізації майна, яке знаходиться у них на балансі.

"Це майно, яке вже перейшло на баланс банку, і вони хочуть його реалізувати. Найкраще, що у нас планується, - це укладання договору із Приватбанком. Це перший банк з такими об'ємами активів. Там буде близько 2 тисяч об'єктів до реалізації", - сказав він.

За його словами, мова йде не лише про реалізацію таких активів, як квартири, офіси, відділення банку, але й про великі інфраструктурні об'єкти.

"Це буде гірськолижний курорт Буковель. Це буде тренувальна база та стадіон Дніпро. Це буде декілька великих бізнес-центрів, зокрема, у Дніпрі", - цитує Вишньова "НВ Бізнес".

Нагадаємо, екс-гравець Дніпра підтвердив, що Коломойський більше не дає грошей на клуб.

Згодом була інформація, що борги за футбольні трансляції на каналі Коломойського оплатить державний Приватбанк.

Зауважимо, що власник Динамо Ігор Суркіс казав, що Коломойський попив його крові.