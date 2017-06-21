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21.06.2017  08:53

Динамо не виплатито зарплати за травень через блокування коштів у "Приваті"

15-16 червня 2017 року ПАТ КБ "ПриватБанк" повторно зупинив надання кредитних траншів для ФК Динамо, які гарантуються депозитом.

У відповідь на запит клубу, "ПриватБанк" повідомив, що одержав лист від Національного банку України за підписом заступника голови Рожкової К. В., інформує офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначається, що саме на підставі цього листа "ПриватБанк" припинив надання траншів за кредитною лінією.

Також ФК Динамо офіційно повідомив, що рішення НБУ про пов’язаність клубу з ПАТ КБ "ПриватБанк" і наказ щодо блокування рахунків були скасовані у судовому порядку 20.03.2017.

У клубі наполягають на тому, що банківські послуги не надаються у необхідному обсязі, оскільки клуб позбавлений доступу до кредитних траншів, які є основним джерелом його фінансування.

"Таким чином, на наше переконання, НБУ здійснює не властиві йому функції, оскільки реальні дії керівництва НБУ та особисто пані Рожкової ставлять клуб у безвихідне матеріальне становище, порушують конституційні права членів трудового колективу та перешкоджають статутній діяльності ТОВ ФК Динамо Київ", - йдеться у заяві клубу.

"Ми маємо незаперечні документальні підтвердження (офіційне листування), які свідчать про неупередженість і достовірність даних, що оприлюднюються у ЗМІ уповноваженими особами ФК Динамо стосовно проблем з фінансуванням клубу", - додається.

Зокрема, як зазначається, клубу вкрай необхідні кошти для "виплати заробітної плати гравцям і працівникам клубу за травень, своєчасних розрахунків з виконавцями робіт по реконструкції стадіону Динамо ім. В. Лобановського".

"Однак, керівництвом "ПриватБанку" зазначена заявка не виконується з невідомих причин. На нашу думку, об’єктивні підстави для таких дій відсутні. Клуб відповідно до вимог договору своєчасно сплачував належні відсотки за користування кредитом і здійснював погашення для відновлення лінії", - повідомляє прес-служба київського клубу.

 
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