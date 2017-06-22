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1440 переглядів Версія для друку Коментарі [ 2 ]22.06.2017 12:23
Ребров в Аль-Ахлі отримуватиме більше 2,5 млн доларів на рік
За рік український фахівець Сергій Ребров буде заробляти в Аль-Ахлі близько 10 млн місцевих ріалів.
Про це повідомив офіційний Твіттер клубу із Саудівської Аравії.
10 мільйонів ріалів - це 2.66 млн доларів або 2.38 млн євро.
До своїх обов'язків Ребров повинен приступити вже 1 липня.
Нагадаємо, офіційна інформація, що екс-наставник Динамо очолить Аль-Ахлі з'явилася у середу, 21 червня.
Зауважимо, що сам Сергій Станіславович казав, що, якщо буде потрібен Динамо, то із задоволенням повернеться.
Додамо, що була інформація, що Ребров отримував у Динамо 60 тисяч доларів на місяць.
الأوكراني سيرجي ريبروف مدربا لـ #الملكي#الاهلي pic.twitter.com/8R6TiZmcBi— النادي الأهلي (@ALAHLI_FC) 21 червня 2017 р.
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Вася Пиков _ 22.06.2017 13:36
Молодец, хоть денег заработает..
Микола Лазарович _ 22.06.2017 12:35
Нехай щастить цьому прекрасному фахівцеві, громадянинові, людині!
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