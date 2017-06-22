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1440 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
22.06.2017  12:23

Ребров в Аль-Ахлі отримуватиме більше 2,5 млн доларів на рік

За рік український фахівець Сергій Ребров буде заробляти в Аль-Ахлі близько 10 млн місцевих ріалів.

Про це повідомив офіційний Твіттер клубу із Саудівської Аравії.

10 мільйонів ріалів - це 2.66 млн доларів або 2.38 млн євро.

До своїх обов'язків Ребров повинен приступити вже 1 липня.

Нагадаємо, офіційна інформація, що екс-наставник Динамо очолить Аль-Ахлі з'явилася у середу, 21 червня.

Зауважимо, що сам Сергій Станіславович казав, що, якщо буде потрібен Динамо, то із задоволенням повернеться.

Додамо, що була інформація, що Ребров отримував у Динамо 60 тисяч доларів на місяць.
Коментарі
 — 2
Вася Пиков _ 22.06.2017 13:36
Молодец, хоть денег заработает..
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Микола Лазарович _ 22.06.2017 12:35
Нехай щастить цьому прекрасному фахівцеві, громадянинові, людині!
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