Ребров в Аль-Ахлі отримуватиме більше 2,5 млн доларів на рік

За рік український фахівець Сергій Ребров буде заробляти в Аль-Ахлі близько 10 млн місцевих ріалів.

Про це повідомив офіційний Твіттер клубу із Саудівської Аравії.

10 мільйонів ріалів - це 2.66 млн доларів або 2.38 млн євро.

До своїх обов'язків Ребров повинен приступити вже 1 липня.

Нагадаємо, офіційна інформація, що екс-наставник Динамо очолить Аль-Ахлі з'явилася у середу, 21 червня.

Зауважимо, що сам Сергій Станіславович казав, що, якщо буде потрібен Динамо, то із задоволенням повернеться.

Додамо, що була інформація, що Ребров отримував у Динамо 60 тисяч доларів на місяць.