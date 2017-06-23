Екс-гравець Шахтаря підтвердив, що в клубі була цензура на висловлювання по війні в Україні

У донецькому Шахтарі була цензура на висловлювання щодо подій, які відбуваються в Україні.

Про це в інтерв`ю Трибуні заявив колишній захисник донецького Шахтаря Василь Кобін.

"Чи забороняли у Шахтарі висловлювати свою позицію стосовно подій в Україні? Так. Нам казали: "Можете висловлювати свою позицію, але не переборщуйте".

Якщо хтось висловлювався, то його притримували: "Ти май свою думку, але не треба цього виносити на люди". Казали, що це на наша справа. В принципі, так і є – це не наша справа, нехай там політики розбираються", - розповів Кобін.

Нагадаємо, 32-річний футболіст покинув цьогорічних чемпіонів України на початку літа та зараз перебуває у статусі вільного агента.

Раніше Чемпіон писав, що півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко був змушений видалити пост, щодо підтримки українських військових після розмови з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним.

Також була інформація, що Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах.