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4514 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
23.06.2017  11:31

Екс-гравець Шахтаря підтвердив, що в клубі була цензура на висловлювання по війні в Україні

У донецькому Шахтарі була цензура на висловлювання щодо подій, які відбуваються в Україні.

Про це в інтерв`ю Трибуні заявив колишній захисник донецького Шахтаря Василь Кобін.

"Чи забороняли у Шахтарі висловлювати свою позицію стосовно подій в Україні? Так. Нам казали: "Можете висловлювати свою позицію, але не переборщуйте".

Якщо хтось висловлювався, то його притримували: "Ти май свою думку, але не треба цього виносити на люди". Казали, що це на наша справа. В принципі, так і є – це не наша справа, нехай там політики розбираються", - розповів Кобін.

Нагадаємо, 32-річний футболіст покинув цьогорічних чемпіонів України на початку літа та зараз перебуває у статусі вільного агента.

Раніше Чемпіон писав, що півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко був змушений видалити пост, щодо підтримки українських військових після розмови з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним.

Також була інформація, що Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах.

Василь Кобін
Коментарі
 — 1
Тёмыч Тёмы _ 23.06.2017 13:48
Что значит не наше дело? Этот вася кобин что, уже пол сменил? Как раз именно дело мужчин заниматься обороной своей страны.
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