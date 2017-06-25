The Mail on Sunday: Уся збірна Росії на ЧС-2014 підозрюється у вживанні допінгу

Усі футболісти збірної Росії з футболу на ЧС-2014 підозрюються у застосуванні допінгу.

Про це стверджує The Mail on Sunday.

За інформацією британського видання, ФІФА проводить розслідування відносно всіх 23 гравців, які входили до складу російської національної команди на турнірі у Бразилії.

Окрім того, під підозру потрапили 11 професійних футболістів з Росії, які не брали участь у Чемпіонаті світу.

Передбачається, що команда могла бути учасником допінг-програми, яка, як стверджується, могла здійснюватися з 2011-го по 2015-й рік.

Склад збірної Росії на ЧС-2014 виглядав наступним чином:

воротарі - Акінфєєв, Лодигін, Рижиков;

захисники - В. Бєрєзуцький, Ігнашевич, Щенніков, Гранат, Козлов, Єщенко, Комбаров, Сємьонов;

півзахисники - Іонов, Жирков, Дєнісов, Дзагоєв, Могільовець, Глушаков, Файзулін, Шатов, Самєдов;

нападники - Кокорін, Канунніков, Кєржаков.

Окрім того, у розташуванні національної команди перебував Черишев, який не потрапив у заявку після травми. Футболіст прийняв запрошення Фабіо Капелло працювати з командою під час турніру, передає "СЭ".

Нагадаємо, що на ЧС-2014 збірна Росії не вийшла з групи, пропустивши у плей-офф Бельгію й Алжир.

Четверо із цього списку досі грають у збірній Росії

Додамо, що президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко не бачив проблеми у перевірці ФІФА всіх футболістів збірної Росії на допінг.