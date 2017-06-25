The Mail on Sunday: Уся збірна Росії на ЧС-2014 підозрюється у вживанні допінгу
Усі футболісти збірної Росії з футболу на ЧС-2014 підозрюються у застосуванні допінгу.
Про це стверджує The Mail on Sunday.
За інформацією британського видання, ФІФА проводить розслідування відносно всіх 23 гравців, які входили до складу російської національної команди на турнірі у Бразилії.
Окрім того, під підозру потрапили 11 професійних футболістів з Росії, які не брали участь у Чемпіонаті світу.
Передбачається, що команда могла бути учасником допінг-програми, яка, як стверджується, могла здійснюватися з 2011-го по 2015-й рік.
Склад збірної Росії на ЧС-2014 виглядав наступним чином:
воротарі - Акінфєєв, Лодигін, Рижиков;
захисники - В. Бєрєзуцький, Ігнашевич, Щенніков, Гранат, Козлов, Єщенко, Комбаров, Сємьонов;
півзахисники - Іонов, Жирков, Дєнісов, Дзагоєв, Могільовець, Глушаков, Файзулін, Шатов, Самєдов;
нападники - Кокорін, Канунніков, Кєржаков.
Окрім того, у розташуванні національної команди перебував Черишев, який не потрапив у заявку після травми. Футболіст прийняв запрошення Фабіо Капелло працювати з командою під час турніру, передає "СЭ".
Нагадаємо, що на ЧС-2014 збірна Росії не вийшла з групи, пропустивши у плей-офф Бельгію й Алжир.
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Додамо, що президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко не бачив проблеми у перевірці ФІФА всіх футболістів збірної Росії на допінг.
Я ж казав шо в підросів заберуть ЧС18
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