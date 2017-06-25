У ФІФА кажуть, що не знаходили допінг у гравців збірної Росії під час ЧС-2014

Усі допінг-проби, взяті у футболістів збірної Росії до та під час Чемпіонату світу 2014 року у Бразилії, дали негативний результат.

Про це повідомили у прес-службі Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

"Що стосується Кубку конфедерацій, то кожен гравець, який бере участь у турнірі, здав кров і сечу в межках позапланового допінг-контролю. І поки всі результати як позапланових тестів, так і післяматчевих є негативними", - сказали у ФІФА.

"Більш того, всі гравці, які брали участь у Чемпіонаті світу 2014 року, включаючи всіх футболістів збірної Росії, пройшли допінг-тести до та під час турніру. І всі допінг-проби також дали негативний результат", - додали у прес-службі.

В організації повідомили, що всі зразки допінг-проб аналізувалися в акредитованій лабораторії WADA у Лозанні; та ж процедура застосовується і для Кубку конфедерацій 2017 року..

"ФІФА підтверджує, що знаходиться у тісній співпраці з WADA у питанні розслідування звинувачень, пов'язаних з футболом, що містяться у так званій доповіді Макларена. Однак ФІФА не може називати конкретних гравців, оскільки не може коментувати статус поточних розслідувань", - зазначили там.

"В інтересах ФІФА - щоб всі процедури завершилися якомога раніше, поки цього не станеться, ФІФА буде не в змозі надати більш детальну інформацію", - пояснили у прес-службі організації, інформує ТАСС.

Нагадаємо, британська газета The Mail on Sunday повідомила, що вся збірна Росії на ЧС-2014 підозрюється у вживанні допінгу.