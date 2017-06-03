Останнє в розділі
2128 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.06.2017 09:59
Шахтар буде номінальним господарем у матчі за Суперкубок-2017
Господарем матчу за Суперкубок України у 2017 році буде донецький Шахтар.
Про це стало відомо на загальних зборах УПЛ, які відбулися у п'ятницю, 2 червня.
"Почесна роль випала Шахтарю", - зазначається на офіційному сайті УПЛ.
Нагадаємо, матч за суперкубок, у якому зійдуться Шахтар і Динамо, має відбутися 15 липня.
— 0
|
01.06.2017
Ліга Чемпіонів. Фінал. Ювентус - Реал Мадрид. Онлайн-коментар матчу
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua