Шахтар буде номінальним господарем у матчі за Суперкубок-2017

Господарем матчу за Суперкубок України у 2017 році буде донецький Шахтар.

Про це стало відомо на загальних зборах УПЛ, які відбулися у п'ятницю, 2 червня.

"Почесна роль випала Шахтарю", - зазначається на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, матч за суперкубок, у якому зійдуться Шахтар і Динамо, має відбутися 15 липня.