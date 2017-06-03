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03.06.2017  09:59

Шахтар буде номінальним господарем у матчі за Суперкубок-2017

Господарем матчу за Суперкубок України у 2017 році буде донецький Шахтар.

Про це стало відомо на загальних зборах УПЛ, які відбулися у п'ятницю, 2 червня.

"Почесна роль випала Шахтарю", - зазначається на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, матч за суперкубок, у якому зійдуться Шахтар і Динамо, має відбутися 15 липня.
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