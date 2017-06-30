Тимощук у Росії тренує команду попів?

Анатолій Тимощук у Росії тренує команду Митрополія, у якій тренуються священики московського патріархату.

Про це стверджує екс-дружина українського футболіста та тренера Надія Навроцька.

"Крім основної роботи в клубі, він ще підробляє тренером на громадських засадах в команді ФК Митрополія, у якій тренуються різні священики московського патріархату", - зазначила вона.

"Більш того, віра у магічні сили стала навіть сильніше, тому що навіть у його пітерському ресторані часто проходять різні заходи, пов'язані з виступами ворожок, магів та екстрасенсів. Очевидно, це повинно зміцнювати захисні шари навколо Толіка, уберігати від злих духів", - написала у своєму Фейсбуці Навроцька.

Раніше повідомлялося, що Тимощук залишиться працювати у тренерському штабі Зеніта під орудою Манчіні.

Зауважимо, що Тимощук вже два роки розлучається зі своєю дружиною.

Навесні цього року Навроцька заявляла, що в Анатолія немає навіть краплинки людяності.

Також дружина Тимощука показувала фото чоловіка з георгієвською стрічкою.