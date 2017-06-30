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3647 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 8 ]
30.06.2017  15:06

Тимощук у Росії тренує команду попів?

Анатолій Тимощук у Росії тренує команду Митрополія, у якій тренуються священики московського патріархату.

Про це стверджує екс-дружина українського футболіста та тренера Надія Навроцька.

"Крім основної роботи в клубі, він ще підробляє тренером на громадських засадах в команді ФК Митрополія, у якій тренуються різні священики московського патріархату", - зазначила вона.

"Більш того, віра у магічні сили стала навіть сильніше, тому що навіть у його пітерському ресторані часто проходять різні заходи, пов'язані з виступами ворожок, магів та екстрасенсів. Очевидно, це повинно зміцнювати захисні шари навколо Толіка, уберігати від злих духів", - написала у своєму Фейсбуці Навроцька. 

Раніше повідомлялося, що Тимощук залишиться працювати у тренерському штабі Зеніта під орудою Манчіні.

Зауважимо, що Тимощук вже два роки розлучається зі своєю дружиною.

Навесні цього року Навроцька заявляла, що в Анатолія немає навіть краплинки людяності.

Також дружина Тимощука показувала фото чоловіка з георгієвською стрічкою.

Анатолій Тимощук
Коментарі
 — 8
Mganga Zambezi _ 30.06.2017 16:55
фу, гидота
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Сашко Бабенко _ 30.06.2017 16:28
КОМУ ЦІКАВЕ ЖИТТЯ ЗАПРОДАНЦІВ?
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Александр Пилипчук _ 30.06.2017 16:26
А какое её собачье дело, кого он тренирует?
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tlumach _ 30.06.2017 16:24
igor_vt:
Отак помаленько перетвориться "наш" Толік в їхнього ще одного Джигурду
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Назар Ткачук _ 30.06.2017 16:23
не слухай їх ,Толік, гроші не пахнуть ...
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