Тимощук у Росії тренує команду попів?
Анатолій Тимощук у Росії тренує команду Митрополія, у якій тренуються священики московського патріархату.
Про це стверджує екс-дружина українського футболіста та тренера Надія Навроцька.
"Крім основної роботи в клубі, він ще підробляє тренером на громадських засадах в команді ФК Митрополія, у якій тренуються різні священики московського патріархату", - зазначила вона.
"Більш того, віра у магічні сили стала навіть сильніше, тому що навіть у його пітерському ресторані часто проходять різні заходи, пов'язані з виступами ворожок, магів та екстрасенсів. Очевидно, це повинно зміцнювати захисні шари навколо Толіка, уберігати від злих духів", - написала у своєму Фейсбуці Навроцька.
Раніше повідомлялося, що Тимощук залишиться працювати у тренерському штабі Зеніта під орудою Манчіні.
Зауважимо, що Тимощук вже два роки розлучається зі своєю дружиною.
Навесні цього року Навроцька заявляла, що в Анатолія немає навіть краплинки людяності.
Також дружина Тимощука показувала фото чоловіка з георгієвською стрічкою.
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