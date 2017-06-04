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1782 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.06.2017 11:48
Число постраждалих в результаті тисняви в Турині зросло до 1000 осіб, двоє - в критичному стані
Більше 1000 осіб постраждали в результаті тисняви в Турині під час перегляду фінального матчу Ліги чемпіонів Ювентус - Реал.
Ближче до кінця матчу, коли Реал забив третій гол, стався вибух петарди (за іншими даними, впало загородження), що і викликало у натовпі паніку.
Як мінімум у п'яти постраждалих зафіксовані серйозні травми, двоє - в критичному стані, в тому числі 4-річна дитина.
Over 1,000 injured, 2 remain critical, after #Juventus fanzone stampede in Turin https://t.co/FUWlDhxX5v #UCLFinal pic.twitter.com/jd4Ke7krno— footballitalia (@footballitalia) 4 червня 2017 р.
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03.06.2017
Ліга Чемпіонів. Фінал. Ювентус - Реал Мадрид 1:4. Коли найкращий захист - це напад
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