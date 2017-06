Число постраждалих в результаті тисняви в Турині зросло до 1000 осіб, двоє - в критичному стані

Більше 1000 осіб постраждали в результаті тисняви в Турині під час перегляду фінального матчу Ліги чемпіонів Ювентус - Реал.

Ближче до кінця матчу, коли Реал забив третій гол, стався вибух петарди (за іншими даними, впало загородження), що і викликало у натовпі паніку.

Як мінімум у п'яти постраждалих зафіксовані серйозні травми, двоє - в критичному стані, в тому числі 4-річна дитина.

