Новий клуб Коломойського буде називатися СК Дніпро-1, Філатов обмірковує створення муніципального клубу
Новий клуб Ігоря Коломойського буде називатися СК Дніпро-1.
Коломойський буде володіти 25% прав нового клубу, ще 25% - у одного із засновників партії Укроп. У кого ще половина прав - невідомо.
Очолить команду Дмитро Михайленко зі своїм тренерським штабом. Проводити матчі СК Дніпро-1 буде в Новомосковську.
Існуючий Дніпро буде готуватися до наступного сезону на базі в Придніпровську, і проводити матчі на Дніпро-Арені мінімум до кінця року.
Проект Івана Куліченка та Андрія Павелка по створенню ще одного дніпровського клубу поки заморожений через активну участь Коломойського в перших двох.
Крім цього, мер міста Борис Філатов обмірковує створення муніципального клубу, пише fcdnipro.com.
Раніше була інформація, що 8-го червня відбудуться клубні збори Дніпра, на яких визначиться майбутнє клубу.
|
04.06.2017
Зеніт Роналду й Зідана, жах Буффона. фінал Ліги чемпіонів. Огляд преси
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua