Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Салах перейде в Ліверпуль за 40 млн євро
Ткачук залишив Іртиш
Карпати виставили на трансфер Філімонова
Анжі хоче продовжити оренду Будківського
Габовда може повернутися в мінське Динамо
Наступний сезон Сталь знову проведе на Метеорі
Новини
16:09
Футбол. Салах перейде в Ліверпуль за 40 млн євро
16:02
Футбол. Ткачук залишив Іртиш
15:36
Футбол. Карпати виставили на трансфер Філімонова
15:26
Футбол. Анжі хоче продовжити оренду Будківського
15:21
Футбол. Габовда може повернутися в мінське Динамо
Усі новини
2150 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
04.06.2017  12:39

Новий клуб Коломойського буде називатися СК Дніпро-1, Філатов обмірковує створення муніципального клубу

Новий клуб Ігоря Коломойського буде називатися СК Дніпро-1.

Коломойський буде володіти 25% прав нового клубу, ще 25% - у одного із засновників партії Укроп. У кого ще половина прав - невідомо.

Очолить команду Дмитро Михайленко зі своїм тренерським штабом. Проводити матчі СК Дніпро-1 буде в Новомосковську.

Існуючий Дніпро буде готуватися до наступного сезону на базі в Придніпровську, і проводити матчі на Дніпро-Арені мінімум до кінця року.

Проект Івана Куліченка та Андрія Павелка по створенню ще одного дніпровського клубу поки заморожений через активну участь Коломойського в перших двох.

Крім цього, мер міста Борис Філатов обмірковує створення муніципального клубу, пише fcdnipro.com.

Раніше була інформація, що 8-го червня відбудуться клубні збори Дніпра, на яких визначиться майбутнє клубу.
Коментарі
 — 0
Читай також
Лідер Дніпра продовжив контракт з клубом
8-го червня відбудуться клубні збори Дніпра, на яких визначиться майбутнє клубу
Михайленко пообіцяв швидке повернення Дніпра в Прем`єр-лігу
Екс-гравець Дніпра розірвав контракт із клубом з Казахстану

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
04.06.2017

Зеніт Роналду й Зідана, жах Буффона. фінал Ліги чемпіонів. Огляд преси
У валлійському Кардіффі відбувся фінал найбільш престижного європейського клубного турніру
Ліга Чемпіонів. Фінал. Ювентус - Реал Мадрид 1:4. Коли найкращий захист - це напад
Прощання з Ребровим та Дніпром. Підсумки 32-го туру УПЛ
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter