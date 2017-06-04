Новий клуб Коломойського буде називатися СК Дніпро-1, Філатов обмірковує створення муніципального клубу

Новий клуб Ігоря Коломойського буде називатися СК Дніпро-1.

Коломойський буде володіти 25% прав нового клубу, ще 25% - у одного із засновників партії Укроп. У кого ще половина прав - невідомо.

Очолить команду Дмитро Михайленко зі своїм тренерським штабом. Проводити матчі СК Дніпро-1 буде в Новомосковську.

Існуючий Дніпро буде готуватися до наступного сезону на базі в Придніпровську, і проводити матчі на Дніпро-Арені мінімум до кінця року.

Проект Івана Куліченка та Андрія Павелка по створенню ще одного дніпровського клубу поки заморожений через активну участь Коломойського в перших двох.

Крім цього, мер міста Борис Філатов обмірковує створення муніципального клубу, пише fcdnipro.com.

Раніше була інформація, що 8-го червня відбудуться клубні збори Дніпра, на яких визначиться майбутнє клубу.