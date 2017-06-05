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05.06.2017  18:44

UA:Перший може стати новим офіційним транслятором УПЛ

Громадський канал UA:Перший у наступному сезоні може стати транслятором матчів української Прем'єр-ліги.

Саме про нього говорив днями президент УПЛ Володимир Генінсон, коли розповідав про можливий єдиний пул каналу Футбол 1/2 та ще одного транслятора.

Як стверджує Tribuna.com, очікується, що канали разом заплатять клубам близько 150 мільйонів гривень (у минулому році Футбол 1/2 і 2+2 пропонували клубам 102 млн, але ті відмовилися).

Втім, як повідомляють джерела видання, угода далека від завершення.

UA:Перший хоче отримати домашні матчі Динамо. Але у киян і декількох інших клубів залишаються домовленості з каналом 2+2.

Ще одна проблема - Прем'єр-ліга та ФФУ досі не продовжили договір, згідно з яким УПЛ може розпоряджатися телевізійними правами клубів. Старий закінчується 1 липня.

 
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