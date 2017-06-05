Коноплянка буде оштрафований за критику тренера Шальке

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка буде оштрафований за критику на адресу головного тренера команди Маркуса Вайнцирля.

Про це заявив спортивний директор клубу Крістіан Гейдель.

"Він буде покараний і отримає серйозний штраф", - заявив Гейдель у коментарі Bild.

Сума штрафу поки не називається.

Керівництво клубу визначиться з нею після бесіди з гравцем, зазначає Трибуна.

Нагадаємо, український хавбек назвав Вайнцирля боягузом.



У минулому сезоні бундесліги Шальке зайняв 10-е місце.

Раніше повідомлялося, що Шальке викупив Коноплянку у Севільї за 15 млн євро, однак німецький клуб планує продати гравця.