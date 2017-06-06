Товариський матч. Україна - Мальта 0:1. Австрійський сором...

Товариський матч проти Мальти був доволі важливим етапом для збірної України у підготовці до поєдинку відбору ЧС-2018 у Фінляндії. Звичайно, рахунок не мав жодного значення. Навіть сам Андрій Шевченко напередодні казав, що потрібно подивитися всіх футболістів. Щоб мати уявленння, хто у якій формі перебуває. І вже від цього відштовхуватися, кому довірити місце в основному складі через кілька днів у Тампере.

Загалом, Шевченко зі стартових хвилин виставив бойовий склад. Грали всі найсильніші на даний момент. Єдиною, так би мовити, несподіванкою стала відсутність Євгена Коноплянки. Але всі ми чудово знаємо, що вінгер в останні місяці не мав ігрової практики у Шальке, тому будемо відверті, що на його появу з перших хвилин мало хто очікував. Крім того, Морозюк замінив Бутка, який також дуже мало грав останнім часом.

Не стало секретом, що українці з перших хвилин заволоділи ініціативою. У стартові десять хвилин найактивнішим був Маліновський, який спочатку пробивав з-за меж штрафної (над воротами), а потім зі штрафного (воротар Мальти забрав м'яч після відскоку від газону). Також був неточний удар головою Селезньова після навісу з флангу від Морозюка. Зазначимо, що острів'яни достатньо організовано діяли у захисті. По-іншому і бути не може, адже команду тренує італійський наставник.

Світлина ФФУ

А на 14-й хвилині сталося незрозуміле - Україна пропустила. Суперники вдало розіграли кутовий, пішла навісна передача на голову Заку Мускату, який і відкрив рахунок. Кучер і Сидорчук тільки спостерігали, як візаві відривається від них і влучно пробиває. У відповідь Ракицький зі штрафного пробив у ствір воріт, але на місці опинився Хогг. Після чого у Граці почалася справжня злива, тому команди на певний час взяли такий собі кількахвилинний перепочинок, поки сильний дощ не припинився.

Злива припинилася, українці заграли активніше, і ледь... не пропустили вдруге. Еффіонга втратили захисники після прострілу з флангу. Той з гострого кута цілив у ближній кут (вибачте за таку тафтологію). Пощастило, що м'яч пролетів повз стійку. Водночас, "синьо-жовті" часто навішували з флангів, але вдало на виході діяв Хогг. "Динамівські" комбінації також проходили. А ударів і взагалі не було. На такій мінорній ноті і завершився перший тайм.

У перерві Шевченко вирішив повністю змінити склад, за винятком Андрія Пятова. У цей момент подумалося, що наша збірна цілком може і програти у цьому матчі, адже дані запасні гравці, чесно кажучи, поступаються своїм партнерам. Крім, напевне, уже згаданого вище Коноплянки.

Проте ці десять виконавців розпочали навіть активніше, ніж їхні попередники на полі. Спочатку Кривцов добряче приклався до м'яча з-за меж штрафної - Бонелло (який замінив Хогга) насилу відбив руками у бік. Пройшло ще кілька хвилин, і на ударній позиції опинився Циганков, після проходу Бутка по флангу, та удар вийшов несильним, хоча й у рамку воріт.

Українці тотально володіли ініціативою, а мальтійці навіть і не думали переходити у контратаки. Однак створити справді щось небезпечне "синьо-жовті" так і не змогли. Як в одній відомій пісні гурту "Лєнінград", старалися-намагалися, але злетіти так і не змогли. За рахунок техніки пройти захист Мальти не вдавалося, а хороших комбінацій як таких в України у другому (та, власне, як і у першому) не було. Тільки невдалі передачі з флангів і заблоковані спроби ударів.

Світлина ФФУ

У підсумку, маємо сенсаційну поразку від команди Мальти, яку українці зобов'язані були перегравати навіть резервним складом. І це не просто поразка, це - серйозний удар по амбіціям як самого Шевченка, так його тренерського штабу. І що найнеприємніше, це - справжній ляпас уболівальникам нашої збірної, які вирішили подивитися цей матч. Безлад у захисті, жодного креативу у нападі... Як будемо протистояти Фінляндії з такою грою, панове?!..