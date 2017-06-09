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09.06.2017  08:50

Товариський матч Україна - Мальта визнаний ФІФА неофіційним

ФІФА не вважає товариський матч у Граці офіційним через кількість замін.

Про це прес-служба організації повідомила у відповідь на журналістський запит, інформує "Футбол 24".

Видання поцікавилося у ФІФА, чи вважається матч Україна - Мальта офіційним, враховуючи той факт, що згідно з правилами гри, у матчі національних збірних може бути проведено не більше 6 замін кожної з команд, в той час, як збірна України провела 10 замін, а Мальта - 9.

"Матч Україна - Мальта, проведений 6 червня 2017 року, не може розглядатися як офіційний матч національних збірних, з огляду на той факт, що були проведені 10 замін. Для офіційних матчів, згідно з правилами гри, неможливо використовувати більше, ніж 6 замін, про що йдеться у правилі 3 правил гри ", - сказано у відповіді прес-служби ФІФА.

Окрім того, на офіційному сайті ФІФА матч Україна - Мальта відсутній у переліку товариських матчів, проведених 6 червня.

Також цей матч не повинен бути зарахований до рейтингу ФІФА через невиконання критеріїв заліку матчів у рейтинг, а саме - одного з пунктів циркуляра ФІФА №1324 від 25.10.2012, у якому сказано про кількість замін кожної з команд, яка не може бути більше, ніж 6.

Так чи інакше, Україна не набрала б балів у рейтингу ФІФА (за поразку - 0 балів), а ось збірна Мальти не дорахувалася певної кількості очок у рейтинг за перемогу.

За інформацією видання, ФФУ реєструвала товариський матч за правилами реєстрації матчів ФІФА. Але з огляду на обставини (кількість замін), ФІФА не буде вважати матч офіційним.

Світлина ФФУ
Коментарі
 — 2
Kobel Ihor _ 09.06.2017 09:53
Вася Пиков:
Анекдот просто..
Сборная Украины дворовая команда что ли?
Как хотим, так и играем по своим правилам и ФИФА не указ?
ФФУ это шарашка что ли какая-то?
О чем там думают в ФФУ вообще?
Васья тюбєтєйкін
Тобі українська збірна яким боком?
Вийшов з запою-спочатку оціни ситувцію, а потім заповзай із своїми помиями
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Вася Пиков _ 09.06.2017 09:40
Анекдот просто..
Сборная Украины дворовая команда что ли?
Как хотим, так и играем по своим правилам и ФИФА не указ?
ФФУ это шарашка что ли какая-то?
О чем там думают в ФФУ вообще?
Відповісти | З цитатою
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