Суперкубок України. Шахтар - Динамо 2:0. Черговий трофей у колекцію Фонсеки

У суботу, 15-го липня, в Одесі відбувся матч за Суперкубок України між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Паулу Фонсека та новоспечений наставник киян Олександр Хацкевич між собою вирішували, хто ж саме виграє дебютний для себе трофей в якості тренера. Фонсека очолює Шахтар вже другий рік, однак в минулому португальський тренер програв у Суперкубку саме Динамо, яким тоді керував Сергій Ребров. Для Хацкевича ж досвід тренера основної команди столичного клубу взагалі перший в кар'єрі.

Щодо складів, то у Шахтаря все було без несподіванок, основний кістяк команди, який кував успіх команди в минулому сезоні залишився, тому на полі з'явилися найсильніші. Щодо Динамо, то тут відбулося дві кардинальні зміни - після тривалої відсутності у стартовому складі киян вийшов центральний захисник Євген Хачеріді, а в нападі зіграв Дьємерсі Мбокані, який витіснив зі старту Бєсєдіна. Як відомо, ще один легіонер Динамо Жуніор Мораєс на матч Суперкубка взагалі не поїхав, адже відбуває дискваліфікацію. Також поза заявкою опинился Кравець та Яремчук. Не знайшлося місця і новачку киян поляку Кендзьорі, який дебютував за команду U-21.

Шахтар почав матч доволі потужно, вже на 3-й хвилині Рудько лише з другої спроби зміг впоратися з м'ячем після пострілу Тайсона. Динамо відповіло неточним ударом Циганкова, а вже на 8-й хвилині Шахтар вийшов вперед: П'ятов виконав удар від воріт, який завершився класною комбінацією Марлос - Бернард - Ісмаїлі. Саме Ісмаїлі з лівого флангу виконав простріл на дальню стійку, який без проблем замкнув Феррейра.

Світлина ФК Шахтар Донецьк

Після голу Шахтар ще трохи пограв першим номером, але потім віддав ініціативу киянам. Здавалося б, грай не хочу, але попереду у Динамо сьогоді було справжнє "пекло браку". Можна згадати удар після подачі з кута поля від Мбокані - конголезець потужно пробив головою, м'яч вдарився об газон та пішов над поперечкою воріт П'ятова. Шахтар інколи виходив у контратаки, але і вони завершувалися ударами, один раз Малишев пробив на трибуни стадіону Чорноморець, другий удар від Марлоса на виконання у дальній кут пройшов поруч зі стійкою.

На 31-й хвилині Динамо створило свій другий гострий момент, однак Гармаш після прострілу від Ярмоленка з правого флангу з вбивчої позиції не зміг переграти П'ятова, Мбокані та партнери вже рвалися додавати м'яч у порожні ворота, однак вчасно на виручку прийшов Срна, який майже з лінії нівелював загрозу. Динамо продовжувало насідати на ворота суперника, але більше нічим не запам'яталося. Шахтар витримав натиск та зберіг свої ворота недоторканими і команди пішли на перерву.

Початок другого тайму нічим особливим не запам'ятався. Шахтар продовжував грати другим номером, а Динамо продовжувало "битися головою об стіну". Взагалі, гра підопічних Хацкевича стала ще гірше, почали з'являтися помилки навіть в простих ситуаціях, а що вже говорити про загрозу воротам П'ятова. У свою чергу Шахтар одну зі своїх нагод знову втілив у гол - ще і в гол-близнюк: Ісмаїлі з лівого флангу виконав простріл на дальню стійку, де вже чатував Феррейра, який без проблем увігнав м'яч у порожні ворота відіграного Рудька. Лише одне питання, що робили у цей час захисники Динамо? Доволі дитячі помилки, за які кияни були покарані вдруге.

Світлина ФК Шахтар Донецьк

Не допоміг столичному клубу і ряд замін: Бєсєдін, Гонсалес, Шепєлєв особливого креативу у гру не принесли. Другий взагалі був непомітний, а третій ледь не привіз 3-й гол у власні ворота: саме Шепелєв занадто слабко віддавав передачу назад, цим ледь не скористався Марлос, який міг забивати у порожні ворота, на щастя, Рудько з власного карного вибіг майже до центру поля і в підкаті вибив м'яч в аут...Щодо Бєсєдіна, то його удар головою після навісу від партнера пройшов поруч зі стійкою воріт - П'ятов був без роботи.

На 80-й хвилині Шахтар взагалі залишився у меншості - другу жовту отримав Степаненко, і навіть у більшості Динамо нічого не змогло протиставити супернику. Лише за 4 хвилини до фінального свистка Сидорчук вийшов на ударну позицію після розрізної передачі партнера, однак з вбивчої позиції не зміг обіграти П'ятова. На цьому потуги Динамо завершилися, не допомгли і 7 доданих хвилин, які були компенсовані через використання піротехніки з боку динамівського сектору. У підсумку Шахтар довів справу до логічного завершення, завоювавши Суперкубок України, який став першим для Фонсеки і 7-м для "гірників".