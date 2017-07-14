Держприкордонслужба готова перевірити Жабченка і Вакса на предмет незаконного перетину кордону України
Держприкордонслужба України готова перевірити арбітрів Анатолія Жабченка і Юрія Вакса на предмет незаконного перетину кордону України.
Про це заявив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.
"Ми інформацію черпаємо з двох джерел - спецслужби і власні перевірки. Чи є інформація про цих двох осіб, на даний момент мені невідомо", - сказав він.
"Якщо така інформація прийде до нас через наш сервіс "Стоп-лист" або будь-яким іншим чином, у формі звернення громадян або по лінії правоохоронних органів, ми візьмемо до уваги і будемо на неї реагувати", - сказав Слободян в коментарі "Крым.Реалии".
Раніше повідомлялося, що Жабченко і Вакс включені в базу сайту Миротворець.
Арбітри звинувачуються в тому, що вони постійно проживають в анексованому Криму, отримали російське громадянство і незаконно перетинають кордон України через закриті пункти пропуску.
Інформація про можливе подвійне громадянство була озвучена в ефірі програми "Золотий свисток", що вийшла на телеканалі "2+2".
Нагадаємо, Комітет арбітрів мав перевірити наявність російських паспортів у Вакса та Жабченка.
Як відомо, Жабченко призначений головним арбітром матчу за Суперкубок України.
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13.07.2017
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