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51 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.07.2017 20:55
Уболівальники в Одесі не змогли вчасно потрапити на матч Шахтар - Динамо через черги
Більшість глядачів у Одесі через черги на стадіон не потрапили вчасно на матч Шахтар - Динамо.
Про це повідомляє кореспондент Чемпіона Ярослав Твардовський.
Повідомляється, що у певний момент стюарди і правоохоронці почали пускати глядачів навіть без перевірки документів
Раніше була інформація, що квитки на матч Суперкубка України в Одесі будуть іменними.
Також повідомлялося, що самі квитки на Суперкубок України коштують від 60 грн.
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