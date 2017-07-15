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15.07.2017  20:55

Уболівальники в Одесі не змогли вчасно потрапити на матч Шахтар - Динамо через черги

Більшість глядачів у Одесі через черги на стадіон не потрапили вчасно на матч Шахтар - Динамо.

Про це повідомляє кореспондент Чемпіона Ярослав Твардовський.

Повідомляється, що у певний момент стюарди і правоохоронці почали пускати глядачів навіть без перевірки документів

Раніше була інформація, що квитки на матч Суперкубка України в Одесі будуть іменними.

Також повідомлялося, що самі квитки на Суперкубок України коштують від 60 грн.

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