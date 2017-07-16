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337 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.07.2017 11:28
Шість країн вимагають у ФІФА відбірати у Катара ЧС-2022
У ФІФА надійшов колективний лист від шести арабських країн з вимогою про перенесення чемпіонату світу 2022 роки з Катару.
Про це повідомляє RT.
"Країни попередили ФІФА про ризики для уболівальників і гравців в країні, яка "є базою і замком тероризму", - цитує президента ФІФА Джанні Інфантіно SBS з посиланням на видання The Local.
Раніше ОАЕ, Єгипет, Бахрейн, Саудівська Аравія, Йемен і Лівія розірвали дипломатичні відносини з Катаром, звинувачуючи його в підтримці терористичних організацій і втручанні у внутрішні справи Бахрейна.
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