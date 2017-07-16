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Веслування. В українців ще дві бронзи на ЧЄ
695 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.07.2017 11:54
Генінсон обіцяє покарання для Динамо через фаєри
Президент УПЛ Володимир Генінсон поділився враженням від присутності піротехніки на матчі Суперкубка, зокрема у вболівальників Динамо.
"Ми намагалися зробити свято. Але є невелика кількість людей, яке намагалося його зірвати. Клуб знову буде покараний, на жаль. Він несе відповідальність", - сказав Генінсон в коментарі terrikon.
Раніше вінгер Динамо Андрій Ярмоленко зауважив, що не може сказати нічого поганого про вболівальників київського клубу.
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15.07.2017
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