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16.07.2017  11:54

Генінсон обіцяє покарання для Динамо через фаєри

Президент УПЛ Володимир Генінсон поділився враженням від присутності піротехніки на матчі Суперкубка, зокрема у вболівальників Динамо.

"Ми намагалися зробити свято. Але є невелика кількість людей, яке намагалося його зірвати. Клуб знову буде покараний, на жаль. Він несе відповідальність", - сказав Генінсон в коментарі terrikon.

Раніше вінгер Динамо Андрій Ярмоленко зауважив, що не може сказати нічого поганого про вболівальників київського клубу.

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