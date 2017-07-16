Генінсон обіцяє покарання для Динамо через фаєри

Президент УПЛ Володимир Генінсон поділився враженням від присутності піротехніки на матчі Суперкубка, зокрема у вболівальників Динамо.

"Ми намагалися зробити свято. Але є невелика кількість людей, яке намагалося його зірвати. Клуб знову буде покараний, на жаль. Він несе відповідальність", - сказав Генінсон в коментарі terrikon.

Раніше вінгер Динамо Андрій Ярмоленко зауважив, що не може сказати нічого поганого про вболівальників київського клубу.