В Іспанії за корупцію затримали віце-президента ФІФА

Іспанська поліція затримала президента федерації футболу країни Анхеля Марію Вильяра разом з його сином Горкою.

Про це повідомляє championat.com з посиланням на EFE.

Виіьяр затриманий в контексті антикорупційної операції, яку здійснювали відповідні органи. Він і його син підозрюються в корупційній діяльності, фальсифікації документів і незаконному привласненні.

Операція проводиться під контролем судді національного суду Іспанії Сантьяго Педраса.

Вільяр очолює федерацію футболу Іспанії з 1988 року. Він є також віце-президентом ФІФА.

Раніше Чемпіон писав, що Вільяр був одним з кандидатів на посаду президента УЄФА. Також зазначалося, що засприяння своїх зв`язків Григорій Суркіс намагався донести до послів України в різних країнах думку, що Україна буде голосувати на виборах президента УЄФА за іспанця Анхеля Марія Вільяра.

Нагадаємо, що вибори президента УЄФА виграв словенець Алексендер Чеферін. Вільяр же зняв свою кандидатуру з виборів.