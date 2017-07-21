Прем'єр-ліга. 2-й тур. Шахтар - Динамо 0:1. Хацкевич віддав борг Фонсеці за Одесу

Київське Динамо виграло українське класико в Шахтаря у матчі 2 турі Прем`єр-ліги. Олександр Хацкевич зумів зробити правильні висновки після поразки від гірників у матчі на Суперкубок України і результат вже в активі динамівців.

Після перемоги над Чорноморцем Хацкевич практично не став змінювати склад. Лише замість Циганкова на полі з перших хвилин з`явився Гонсалес, який був одним з найктивніших у складі гостей. В захисті коуч Динамо зробив рокировку, відправивши Віду на свою позицію в центр захисту, а Кадара на лівий фланг.

У Шахтаря все було стабільно і лише одна зміна - замість Ордеця на поле вийшов Ракицький.

Після доволі легкої перемоги над Динамо в Одесі донеччани, схоже,трохи недооцінили Динамо. Не такими гострими в цій грі були Тайсон з Марлосом. Феррейра традиційно мав кілька моментів і їх не реалізував. Він двічі з близької відстані пробивав по воротах гостей і жодного разу не пробив Коваля.

Динамо в цій грі зробило ставку на щільний захисит. Відпрацьовували в обороні усі, окрім Мбокані. Але Дьємерсі зробив свою справу. Саме його удар на початку другого тайму після пасу від Гармаша був точним і вивів його команду вперед.

У першому таймі в обох команд майже не було моментів біля воріт. У гостей варто лише згадати удар Феререйри, який відбиває Коваль. Після пропущеного голу на 46-ій хвилині Шахтар не побіг відразу відіграватися і став вичікувати помилки від киян. У результаті підопічні Фонсеки ледве не пропустили другий гол. Після удару із-за меж штрафного від Гонсалеса ворота П`ятова рятує лише поперечка воріт.

Десь з хвилини 60-ї Шахтар почав тиснути, а Динамо здавати позиції. Лише трохи не вистачило Марлосу, щоб зрівняти рахунок після удару з розвороту з метрів 14-ти. Моменти біля воріт гостей почали виникати один за одним. Після удару від Тайсона м`яч влучає в поперечку воріт, а повторний постріл Ісмаїлі був неточним. Було помітно, що більшість гравців Динамо фізично здають.

Світлини - офіціний сайт Шахтаря

Шахтар побіг вперед і в Києва були великі проблеми. Можливо, Шахтарю не вистачило свого стадіону. Склалося враження, що на "домашньому" Металісті і за Шахтар, і за Динамо уболівали майже однаково. В останні десять хвилин гри гостям довелося стримувати справній шутрм воріт. Феррейра знову не зумів пробити Коваля, а удар Дентінью з метрів 15-ти по центру воріт був трішки неточним.

Але Динамо вистояло, перемогу вистраждало і має гарний настрій перед Янг Бойзом у кваліфікації Ліги Чемпіонів.