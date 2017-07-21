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22.07.2017  22:16 - Сhampion.com.ua

Прем'єр-ліга. 2-й тур. Шахтар - Динамо 0:1. Хацкевич віддав борг Фонсеці за Одесу


Шахтар
FT
0:1
(0:0)
Динамо
Склади команд
30. П`ятов, 33. Срна, 4. Кривцов, 44. Ракицький, 31. Ісмаїлі, 6. Степаненко, 21. Алан Патрік, 11. Марлос, 7. Тайсон, 10. Бернард, 19. Феррейра

Запасні: 26. Шевченко, 2. Бутко, 5. Хочолава, 74. Коваленко, 9. Дентінью, 34. Петряк, 99. Бланко Лещук

Головний тренер: Паулу Фонсека		 Динамо: 35. Коваль, 9. Морозюк, 34. Хачеріді, 44. Кадар, 24. Віда, 8. Шепелєв, 16. Сидорчук, 10. Ярмоленко, 19. Гармаш, 25. Гонсалес, 70. Мбокані

Запасні: 72. Рудько, 94. Кендзьора, 20. Гусєв, 18. Корзун, 29. Буяльський, 15. Циганков, 41. Беседін

Головний тренер: Олександр Хацкевич
Голи
0:1 - Мбокані (46)
22 липня 2017, 19:30, Україна, Харків, стадіон ОСК Металіст

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів)
Асистенти: Андрій Скрипка (Кропивницький), Олег Плужник (Харків)
Четвертий арбітр: Віталій Романов (Дніпро)
Звіт про матчОнлайн-репортаж

Київське Динамо виграло українське класико в Шахтаря у матчі 2 турі Прем`єр-ліги. Олександр Хацкевич зумів зробити правильні висновки після поразки від гірників у матчі на Суперкубок України і результат вже в активі динамівців.

Після перемоги над Чорноморцем Хацкевич практично не став змінювати склад. Лише замість Циганкова на полі з перших хвилин з`явився Гонсалес, який був одним з найктивніших у складі гостей. В захисті коуч Динамо зробив рокировку, відправивши Віду на свою позицію в центр захисту, а Кадара на лівий фланг.

У Шахтаря все було стабільно і лише одна зміна - замість Ордеця на поле вийшов Ракицький.

 

Після доволі легкої перемоги над Динамо в Одесі донеччани, схоже,трохи недооцінили Динамо. Не такими гострими в цій грі були Тайсон з Марлосом. Феррейра традиційно мав кілька моментів і їх не реалізував. Він двічі з близької відстані пробивав по воротах гостей і жодного разу не пробив Коваля.

Динамо в цій грі зробило ставку на щільний захисит. Відпрацьовували в обороні усі, окрім Мбокані. Але Дьємерсі зробив свою справу. Саме його удар на початку другого тайму після пасу від Гармаша був точним і вивів його команду вперед.

У першому таймі в обох команд майже не було моментів біля воріт. У гостей варто лише згадати удар Феререйри, який відбиває Коваль. Після пропущеного голу на 46-ій хвилині Шахтар не побіг відразу відіграватися і став вичікувати помилки від киян. У результаті підопічні Фонсеки ледве не пропустили другий гол. Після удару із-за меж штрафного від Гонсалеса ворота П`ятова рятує лише поперечка воріт.

Десь з хвилини 60-ї Шахтар почав тиснути, а Динамо здавати позиції. Лише трохи не вистачило Марлосу, щоб зрівняти рахунок після удару з розвороту з метрів 14-ти. Моменти біля воріт гостей почали виникати один за одним. Після удару від Тайсона м`яч влучає в поперечку воріт, а повторний постріл Ісмаїлі був неточним. Було помітно, що більшість гравців Динамо фізично здають.

Світлини - офіціний сайт Шахтаря

Шахтар побіг вперед і в Києва були великі проблеми. Можливо, Шахтарю не вистачило свого стадіону. Склалося враження, що на "домашньому" Металісті і за Шахтар, і за Динамо уболівали майже однаково. В останні десять хвилин гри гостям довелося стримувати справній шутрм воріт. Феррейра знову не зумів пробити Коваля, а удар Дентінью з метрів 15-ти по центру воріт був трішки неточним.

Але Динамо вистояло, перемогу вистраждало і має гарний настрій перед Янг Бойзом у кваліфікації Ліги Чемпіонів.
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