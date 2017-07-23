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23.07.2017  14:16

Тренер збірної України поїхав в монастир просити святої допомоги перед матчами з Туреччиною та Ісландією. ФОТО

Тренер збірної України Рауль Ріанчо буде просити святої допомоги для збірної України у відборі до ЧС-2018 в монастирі.

Про це іспанець написав на своїй сторінці в соціальній мережі.

"Прибуття в монастир Санто-Торібіо-де-Льебана. Я проситиму святу допомогу, щоб знайти мир, і збірна України зіграла на чемпіонаті світу", - написав фахівець, який в ці дні бере участь в популярному велопробігу.

Монастир францисканців Санто-Торібіо-де-Льебана знаходиться на півночі Іспанії в провінції Кантабрія (столиця - Сантандер). У ньому зберігається найбільша частина Святого хреста, на якому був розіп`ятий Ісус Христос.

Цей монастир є одним з центрів паломництва християн разом з Єрусалимом та Ватиканом, пише zbirna.com.

Рауль Ріанчо

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