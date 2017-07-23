Останнє в розділі
3901 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.07.2017 14:16
Тренер збірної України поїхав в монастир просити святої допомоги перед матчами з Туреччиною та Ісландією. ФОТО
Тренер збірної України Рауль Ріанчо буде просити святої допомоги для збірної України у відборі до ЧС-2018 в монастирі.
Про це іспанець написав на своїй сторінці в соціальній мережі.
"Прибуття в монастир Санто-Торібіо-де-Льебана. Я проситиму святу допомогу, щоб знайти мир, і збірна України зіграла на чемпіонаті світу", - написав фахівець, який в ці дні бере участь в популярному велопробігу.
Монастир францисканців Санто-Торібіо-де-Льебана знаходиться на півночі Іспанії в провінції Кантабрія (столиця - Сантандер). У ньому зберігається найбільша частина Святого хреста, на якому був розіп`ятий Ісус Христос.
Цей монастир є одним з центрів паломництва християн разом з Єрусалимом та Ватиканом, пише zbirna.com.
|Рауль Ріанчо
|
22.07.2017
Прем'єр-ліга. 2-й тур. Шахтар - Динамо 0:1. Хацкевич віддав борг Фонсеці за Одесу
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua