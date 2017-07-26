Суркіс планує повернути в український футбол скандального екс-суддю

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс має плани повернути в український футбол Сергія Татуляна, який очолював Асоціацію футбольних арбітрів України.

Після відходу з посади куратора українських суддів П`єрлуіджи Колліни, Татулян зможе курирувати призначення й атестацію українських арбітрів.

Про це повідомляє джерело Чемпіона у комітеті арбітрів України.

Планується, що у Татуляна не буде офіційної посади у ФФУ, але саме він буде куратаром всього, що пов`язано з українськими суддями. До речі, сам Татулян був помічений на нещодавньому товариському матчі Динамо проти Хапоеля в оточенні братів Суркісів.

Також джерело зазначає, що ФФУ планує провести розслідування щодо упередженої роботи судді Юрія Грисьо на матчі 2-го туру Прем`єр-ліги Динамо - Чорноморець 2:1.

У ФФУ є підозри, що Грисьо за безпосереднього втручання Татуляна, своїми діями вплинув на результат гри, забезпечивши перемогу команді з Києва.

Нагадаємо, що у тій грі Чорноморець повів у рахунку вже на 13-й хвилині. Пізніше були думки експертів, що арбітр Грисьо у двох моментах не призначив пенальті у ворота Динамо.

Напередодні було прийнято рішення відсторонити Грисьо від матчів УПЛ і перевести до Першої ліги. Таке рішення Комітету арбітрів України.

Зазначимо, що Юрій Грисьо є сином колишнього судді, а нині очільника Федерації футболу Львівської області Ярослава Грисьо, якого називають людиною Григорія Суркіса у футболі.

Також Грисьо-старшого поєднуть тісні зв`язки із колишнім головою Асоціації арбітрів України Сергієм Татуляном, якого ЗМІ називали людиною, що працювала із суддями для забезпечення результату.

Нагадаємо, що саме чутки про повернення в український футбол Татуляна обурили мільярдера Ігоря Коломойського, який у розмові з Ігорем Суркісом вимагав "вивезти Татуляна за 101-й кілометр, бо від його рожі передьоргує людей".