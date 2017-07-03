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02.07.2017
478 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]03.07.2017 08:05
Президент ПФЛ: Офіційних підтверджень злиття Сталі та Десни немає
Офіційних підтверджень злиття Сталі та Десни немає.
Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.
"Конкретної інформації у нас немає. Я чув таку новину в ЗМІ. Але переконаний, що злиття двох абсолютно різних команд - важкий процес, який неможливо провести протягом такого короткого терміну", - сказав він.
"Хоча такий варіант, зрозуміло, відкидати не можна", - цитує Макарова офіційний сайт ПФЛ.
Раніше повідомлялося, що Десна веде переговори зі Сталлю про можливе злиття.
Раніше повідомлялося, що Сталь продовжить виступи в прем'єр-лізі, а Єгіше Мелікян став новим головним тренером команди.
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02.07.2017
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