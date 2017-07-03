Президент ПФЛ: Офіційних підтверджень злиття Сталі та Десни немає

Офіційних підтверджень злиття Сталі та Десни немає.

Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Конкретної інформації у нас немає. Я чув таку новину в ЗМІ. Але переконаний, що злиття двох абсолютно різних команд - важкий процес, який неможливо провести протягом такого короткого терміну", - сказав він.

"Хоча такий варіант, зрозуміло, відкидати не можна", - цитує Макарова офіційний сайт ПФЛ.

Раніше повідомлялося, що Десна веде переговори зі Сталлю про можливе злиття.

Раніше повідомлялося, що Сталь продовжить виступи в прем'єр-лізі, а Єгіше Мелікян став новим головним тренером команди.