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04.07.2017  08:11

ФФУ передала телеправа клубів Прем'єр-лізі, але УПЛ не може цим скористатися

Федерація футболу України підписала з Прем'єр-лігою договір про проведення змагань і передачу телеправ терміном на один рік.

УПЛ планує створити єдиний пул і продати телеправа групі каналів "Футбол" та "UA:Перший".

Втім, виникла юридична колізія: 8 років тому ФФУ передала телеправа клубам - і цей договір закінчується тільки через рік.

Відповідно, УПЛ не може самостійно вирішувати, яким каналам продавати права, стверджує Tribuna.com.

10 з 12-ти клубів УПЛ погодилися добровільно передати телеправа Прем'єр-лізі. І лише Динамо відмовляється та хоче залишитися на "2+2", а у Карпат - чинний контракт з цим каналом ще на рік.

Це не влаштовує "UA:Перший", який планував отримати права на домашні матчі Динамо та Карпат.

Таким чином, створення єдиного пулу знову може зайти у глухий кут, незважаючи на передачу телеправ Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Генінсон хотів, щоб клуби віддали свої телеправа УПЛ.
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