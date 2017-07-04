Румунські ЗМІ приписують Динамо інтерес до ще одного гравця Ботошані
Румунські ЗМІ не вгамовуються у своїх публікаціях про можливий перехід у київське Динамо футболістів Ботошані.
"Біло-синім", як і раніше, приписується інтерес до півзахисника цієї команди Олімпіу Моруцану, так тепер ще у Динамо сватають іншого хавбека - Каталіна Голофку.
Як пише fanatik.ro, після недавнього контрольного матчу Динамо - Ботошані представники українського клубу цікавилися як Моруцаном, так і Голофкою.
Зазначається, що про це заявив сам президент Ботошані, передає dynamo.kiev.ua.
"Це правда. Моруцан і Голофка добре проявили себе у матчі з Динамо, і після закінчення поєдинку ми обмінювалися враженнями з представниками українського клубу від гри цих футболістів. Але переговорів поки немає - у Динамо просто хотіли дізнатися побільше", - наводить видання слова президента клубу.
|Каталін Голофка
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02.07.2017
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