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Футбол. Румунські ЗМІ приписують Динамо інтерес до ще одного гравця Ботошані
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04.07.2017  08:26

Румунські ЗМІ приписують Динамо інтерес до ще одного гравця Ботошані

Румунські ЗМІ не вгамовуються у своїх публікаціях про можливий перехід у київське Динамо футболістів Ботошані.

"Біло-синім", як і раніше, приписується інтерес до півзахисника цієї команди Олімпіу Моруцану, так тепер ще у Динамо сватають іншого хавбека - Каталіна Голофку.

Як пише fanatik.ro, після недавнього контрольного матчу Динамо - Ботошані представники українського клубу цікавилися як Моруцаном, так і Голофкою.

Зазначається, що про це заявив сам президент Ботошані, передає dynamo.kiev.ua.

"Це правда. Моруцан і Голофка добре проявили себе у матчі з Динамо, і після закінчення поєдинку ми обмінювалися враженнями з представниками українського клубу від гри цих футболістів. Але переговорів поки немає - у Динамо просто хотіли дізнатися побільше", - наводить видання слова президента клубу.

 Каталін Голофка
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