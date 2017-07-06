Рейтинг ФІФА: Шевченко вивів збірну України в top-30

Збірна України з футболу піднялася відразу на 12 позицій в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу(ФІФА).

Підопічні Андрія Шевченка тепер займаю 25 місце.

Збіра Німеччини очолила рейтинг ФІФА після перемоги на Кубку конфедерацій, Бразилія опустилася на другий рядок. На третьому місці тепер знаходиться Аргентина.

Нагадаємо, що у своєму останньому офіційному матчі українці у відборі до ЧС-2018 перемогли Фінляндію.

Рейтинг ФІФА

1 (3). Німеччина 1609

2 (1). Бразилія 1603

3 (2). Аргентина 1413

4 (8). Португалія 1332

5 (9). Швейцарія 1329

6 (10). Польща 1319

7 (4). Чилі 1250

8 (5). Колумбія 1208

9 (6). Франція 1199

10 (7). Бельгія 1194

...

15 (18). Хорватія 1007

19 (22). Ісландія 997

25 (37). УКРАЇНА 843

33 (25). Туреччина 779

110 (108). Фінляндія 293

177 (173). Косово 90.