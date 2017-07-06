Рейтинг ФІФА: Шевченко вивів збірну України в top-30
Збірна України з футболу піднялася відразу на 12 позицій в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу(ФІФА).
Підопічні Андрія Шевченка тепер займаю 25 місце.
Збіра Німеччини очолила рейтинг ФІФА після перемоги на Кубку конфедерацій, Бразилія опустилася на другий рядок. На третьому місці тепер знаходиться Аргентина.
Нагадаємо, що у своєму останньому офіційному матчі українці у відборі до ЧС-2018 перемогли Фінляндію.
Рейтинг ФІФА
1 (3). Німеччина 1609
2 (1). Бразилія 1603
3 (2). Аргентина 1413
4 (8). Португалія 1332
5 (9). Швейцарія 1329
6 (10). Польща 1319
7 (4). Чилі 1250
8 (5). Колумбія 1208
9 (6). Франція 1199
10 (7). Бельгія 1194
...
15 (18). Хорватія 1007
19 (22). Ісландія 997
25 (37). УКРАЇНА 843
33 (25). Туреччина 779
110 (108). Фінляндія 293
177 (173). Косово 90.
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04.07.2017
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