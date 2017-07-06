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2169 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.07.2017 14:02
Шахтар хоче 4-місячної дискваліфікації Зінченка та 400 тисяч євро компенсації. Документ
Донецький Шахтар намагався добитися 400 тисяч євро за трансфер півзахисника збірної України Олександра Зінченка в російську Уфу.
Про це ідеться в інсайдерському документі, який отримав Чемпіон.
Окрім того у Шахтарі поставлене завдання отримати 4-місячну дискваліфікацію Зінченка за його перехід в Уфу.
Нагадаємо, що Зінченко перейшов в Уфу безкоштовно.
5 липня 2017 року мало відбутися слухання "справи Зінченка" у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.
Раніше повідомлялося, що ФІФА зобов'язала Зінченка заплатити Шахтарю 8 тисяч євро в якості штрафу.
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04.07.2017
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