Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Динамо у контрольному матчі розгромило празьку Спарту

Кубок України. Металург програв Поліссю, СКК Демня вибив Дніпро. Інші матчі 1-го раунду

09.07 20:58
 
Колишній хавбек Карпат знаходиться на перегляді в Полтаві
Півзахисник Маріуполя Чурко отримав травму під час товариського матчу з Чорноморцем
Олімпік переглядає азербайджанського захисника
Півзахисник Олександрії перебрався в Іртиш
Новини
20:58
Футбол. Динамо у контрольному матчі розгромило празьку Спарту
20:58
Футбол. Кубок України. Металург програв Поліссю, СКК Демня вибив Дніпро. Інші матчі 1-го раунду
20:34
Футбол. Колишній хавбек Карпат знаходиться на перегляді в Полтаві
20:26
Футбол. Півзахисник Маріуполя Чурко отримав травму під час товариського матчу з Чорноморцем
19:50
Гімнастика. Українські гімнастки завоювали три медалі на етапі Кубка світу. ВІДЕО
Усі новини
839 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
09.07.2017  10:17

Екс-керівник WADA хоче спеціального розслідування по допінгу в російському футболі

Колишній глава WADA Річард Паунд закликав призначити незалежного слідчого у справі про підозру російських футболістів у вживанні допінга.

Про це інформує RT.

Два тижні тому англійське видання Daily Mail повідомило, що 34 російські футболісти стали об'єктами розслідування ФІФА на предмет допінга, у тому числі усі 23 гравці, що входили до складу збірної Росії на чемпіонаті світу 2014 року у Бразилії.

У ФІФА заявили, що усі допінг-проби учасників ЧС - 2014, включаючи росіян, чисті, проте Паунд хоче "незалежного розслідування, яке викликатиме довіру і в якому не буде конфлікту інтересів".

Марциал Заугі, що працював над дослідженням ФІФА в російському футболі, на думку Паунда, не може бути об'єктивним, оскільки працював в російському спорті, був оплачуваним консультантом, акредитованим від Міністерства спорту Росії на Олімпійських іграх в Сочі в 2014 році, і причетний до знищення допинг-проб російських спортсменів.

Раніше про 155 допінг-проб в російському футболі заявив голова комісії WADA Річард Макларен. 

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
04.07.2017

Як Ребров провів перше тренування в Аль-Ахлі. ФОТО
Екс-тренер Динамо офіційно прийняв новий клуб.
Кубок конфедерацій. Чилі - Німеччина 0:1. Бундестім святкує перемогу у турнірі
Директор Десни Ушарук: Днями вирішиться доля чернігівського клубу
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  