Екс-керівник WADA хоче спеціального розслідування по допінгу в російському футболі

Колишній глава WADA Річард Паунд закликав призначити незалежного слідчого у справі про підозру російських футболістів у вживанні допінга.

Про це інформує RT.

Два тижні тому англійське видання Daily Mail повідомило, що 34 російські футболісти стали об'єктами розслідування ФІФА на предмет допінга, у тому числі усі 23 гравці, що входили до складу збірної Росії на чемпіонаті світу 2014 року у Бразилії.

У ФІФА заявили, що усі допінг-проби учасників ЧС - 2014, включаючи росіян, чисті, проте Паунд хоче "незалежного розслідування, яке викликатиме довіру і в якому не буде конфлікту інтересів".

Марциал Заугі, що працював над дослідженням ФІФА в російському футболі, на думку Паунда, не може бути об'єктивним, оскільки працював в російському спорті, був оплачуваним консультантом, акредитованим від Міністерства спорту Росії на Олімпійських іграх в Сочі в 2014 році, і причетний до знищення допинг-проб російських спортсменів.

Раніше про 155 допінг-проб в російському футболі заявив голова комісії WADA Річард Макларен.