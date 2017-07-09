Екс-керівник WADA хоче спеціального розслідування по допінгу в російському футболі
Колишній глава WADA Річард Паунд закликав призначити незалежного слідчого у справі про підозру російських футболістів у вживанні допінга.
Про це інформує RT.
Два тижні тому англійське видання Daily Mail повідомило, що 34 російські футболісти стали об'єктами розслідування ФІФА на предмет допінга, у тому числі усі 23 гравці, що входили до складу збірної Росії на чемпіонаті світу 2014 року у Бразилії.
У ФІФА заявили, що усі допінг-проби учасників ЧС - 2014, включаючи росіян, чисті, проте Паунд хоче "незалежного розслідування, яке викликатиме довіру і в якому не буде конфлікту інтересів".
Марциал Заугі, що працював над дослідженням ФІФА в російському футболі, на думку Паунда, не може бути об'єктивним, оскільки працював в російському спорті, був оплачуваним консультантом, акредитованим від Міністерства спорту Росії на Олімпійських іграх в Сочі в 2014 році, і причетний до знищення допинг-проб російських спортсменів.
Раніше про 155 допінг-проб в російському футболі заявив голова комісії WADA Річард Макларен.
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04.07.2017
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