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13.10.2017  21:59

Фонсека: Ми виграли у Ворскли завдяки замінам

Пауло Фонсека

Донецький Шахтар обіграв полтавську Ворсклу (3:2) у 12 турі УПЛ завдяки замінам.

Про це на прес-конференції сказав головний тренер гірників Пауло Фонсека.

"Була складна гра. Утім, перемогу, думаю, ми заслужили. Добре почали перший тайм. І в єдиний момент, коли ми не були сконцентровані, нам забили гол", - сказав тренер.

"Рахунок 2:1 до перерви ми не заслуговували, але з ним почали другий тайм. Ми показували агресію і бажання, але рахунок став 2:2", - підкреслив португалець.

За словами Фонсеки, команда не відразу зреагувала на пропущений гол.

"Але завдяки замінам ми змогли знайти себе і виграти у хорошої команди, яка створила нам великі проблеми", - цитує наставника гірників sportarena.

Зазначимо, що головний бомбардир Феєнорду відновиться до матчу з Шахтарем у Лізі чемпіонів.
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