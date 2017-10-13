Сачко: Передайте Шевченку, щоб він звернув увагу на Коломойця

Василь Сачко

Головний тренер Ворскли Василь Сачко вважає, що його нападник Юрій Коломоєць багато працює.

Про це наставник полтавчан заявив на прес-конференції після поразки від Шахтаря (3:2).

"Я б розділив гру на два тайми. У першому ми діяли обережно, не допрацьовували в обороні, а в другому все змінилося - ми змогли забити", - сказав Сачко.

"Але ми зустрічалися з сильною командою. Шахтар переміг заслужено. Все те, що не вбиває нас, робить нас сильнішими", - переконаний керманич Ворскли.

Сачко просить наставника збірної України звернути увагу на його нападника Юрія Коломойця, який забив два голи.

"Він багато працює. Нехай йому і не вистачає десь майстерності, але він бере працездатністю і віддачею", - цитує тренера sportarena.