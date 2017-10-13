Коломоєць: Питання щодо проблем збірної з форвардами? Це не до мене

Юрій Коломоєць

Автор двох м'ячів у ворота Шахтаря Юрій Коломоєць вважає, що проблема центральних нападників у збірній його не стосується.

Про це він сказав після поразки від Шахтаря 3:2 у 12 турі УПЛ.

"Ми грали з чемпіоном країни, тому нічия була б для нас позитивним результатом. Ми показали на полі, що у нас є командний дух. Билися один за одного до кінця", - сказав нападник.

Коломоєць переконаний, що захисники Шахтаря не дарма грають в національній збірній України.

"У першому таймі грали так, як дозволяв суперник. Зрозуміло, що була нервозність.Третій пропущений гол - наслідок майстерності гравців Шахтаря і нашої помилки", - підкреслив Юрій.

"Проблеми збірної України з форвардами? Це не до мене питання, не треба мене про таке питати. На нього можуть відповісти інші люди, але не я", - цитує Коломойця Террикон.

Раніше повідомлялося, що тренер Ворскли закликав Шевченка звернути увагу на Коломойця.