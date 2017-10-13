Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Еспаньол розписав мирову з Леванте. Матч 8-го туру чемпіонату Іспанії
Ліон перемагає Монако на останній хвилині. Матч 9-го туру Чемпіонату Франції
Штутгарт вириває перемогу у Кельна. Матч 8-го туру Бундесліги
Новини
00:08
Футбол. Еспаньол розписав мирову з Леванте. Матч 8-го туру чемпіонату Іспанії
13.10.2017
23:55
Футбол. Ліон перемагає Монако на останній хвилині. Матч 9-го туру Чемпіонату Франції
23:48
Футбол. Штутгарт вириває перемогу у Кельна. Матч 8-го туру Бундесліги
23:29
Футбол. П'ятов: У збірників є якась спустошеність
23:15
Футбол. Карпати оштрафовані на 100 тисяч за безлади на трибунах в матчі з Прикарпаттям?
22:59
Футбол. Прийомов підписав контракт з Олімпіком
22:30
Футбол. Коломоєць: Питання щодо проблем збірної з форвардами? Це не до мене
22:14
Футбол. Сачко: Передайте Шевченку, щоб він звернув увагу на Коломойця
Усі новини
97 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
13.10.2017  22:30

Коломоєць: Питання щодо проблем збірної з форвардами? Це не до мене

Юрій Коломоєць

Автор двох м'ячів у ворота Шахтаря Юрій Коломоєць вважає, що проблема центральних нападників у збірній його не стосується.

Про це він сказав після поразки від Шахтаря 3:2 у 12 турі УПЛ.

"Ми грали з чемпіоном країни, тому нічия була б для нас позитивним результатом. Ми показали на полі, що у нас є командний дух. Билися один за одного до кінця", - сказав нападник.

Коломоєць переконаний, що захисники Шахтаря не дарма грають в національній збірній України.

"У першому таймі грали так, як дозволяв суперник. Зрозуміло, що була нервозність.Третій пропущений гол - наслідок майстерності гравців Шахтаря і нашої помилки", - підкреслив Юрій.

"Проблеми збірної України з форвардами? Це не до мене питання, не треба мене про таке питати. На нього можуть відповісти інші люди, але не я", - цитує Коломойця Террикон.

Раніше повідомлялося, що тренер Ворскли закликав Шевченка звернути увагу на Коломойця.
Читай також
Коломоєць повернувся у Ворсклу
Ідейє забив у чемпіонаті Китаю, а Коломоєць - у чемпіонаті Угорщини
Офіційно. Коломоєць став гравцем угорського МТК
Гравці Ворскли Голодюк і Коломоєць травмувалися у матчі з Карпатами

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.10.2017

Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Динамо - Карпати 5:0. Лос Карпатос в прольотас
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Сталь - Шахтар 1:2. Фонсека вимучив перемогу у "сталеварів"
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
  
  