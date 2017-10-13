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13.10.2017
21 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.10.2017 22:59
Прийомов підписав контракт з Олімпіком
|Володимир Прийомов
Нападник Володимир Прийомов перейшов у донецький Олімпік.
Про це інформує офіційний сайт клубу.
Угоду з 31-річним футболістом укладено до кінця 2017 року. Прийомов обрав собі 9 номер у команді.
У чемпіонаті України на його рахунку 131 матч і 21 забитий гол.
Зазначимо, що раніше Прийомов тренувався з Чорноморцем.
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E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com