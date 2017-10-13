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13.10.2017  22:59

Прийомов підписав контракт з Олімпіком

Володимир Прийомов

Нападник Володимир Прийомов перейшов у донецький Олімпік.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Угоду з 31-річним футболістом укладено до кінця 2017 року. Прийомов обрав собі 9 номер у команді.

У чемпіонаті України на його рахунку 131 матч і 21 забитий гол.

Зазначимо, що раніше Прийомов тренувався з Чорноморцем.
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